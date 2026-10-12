Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ukrayna'nın Rusya'daki Yandex veri merkezine düzenlediği İHA saldırısının ardından sistemlerin devre dışı kalması, İstanbul'da Yandex Go kullanan taksicileri de etkiledi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, uygulama üzerinden çalışan taksicilerin 2-3 gündür ödemelerini alamadığını açıkladı. Öte yandan taksilerde yeni nesil taksimetre sistemine geçiş için hazırlıklar başladı.

YANDEX'İN VERİ MERKEZİNDE FAALİYETLER DURDU

Ukrayna tarafından Rus teknoloji şirketi Yandex'in Vladimir bölgesinde bulunan veri merkezine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesisteki faaliyetlerin tamamen durduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, acil durum ekipleri ve teknik uzmanların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilere alternatif sistemlerini kullanmaları önerilirken teknik destek hizmetlerinde de kesintiler yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Rusya'daki veri merkezinde meydana gelen sorun, Türkiye'de Yandex Go uygulaması üzerinden hizmet veren taksicilere de yansıdı.

İSTANBUL'DA TAKSİCİLER 3 GÜNDÜR ÖDEME ALAMIYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, Yandex Go kullanan taksicilerin yaşadığı ödeme sorununa ilişkin açıklamada bulundu. Veri merkezindeki aksaklık nedeniyle sistem kayıtlarına erişilemediğini belirten Dalcı, taksicilerin 2-3 gündür kazançlarını tahsil edemediğini söyledi. Dalcı, "Ukrayna'nın, Rusya'da Yandex'in veri merkezine yaptığı saldırıyla birlikte taksiciler ödeme alamıyor. 2-3 gündür Yandex Go ile hizmet veren taksiciler ücretlerini tahsil etmekte zorlanıyor. Yandex'in veri merkezindeki sorun nedeniyle ödemeler yapılamıyor ve Yandex de ne kadar ödeme yapacağını bilmiyor. Verilere erişilemediği için taksicilerin ciddi tepkisi var." ifadelerini kullandı.

TAKSİCİLERE "YANDEX GO KULLANMAYIN" ÇAĞRISI

Yaşanan ödeme krizinin ardından Yandex Go uygulamasına yönelik eleştirilerini de dile getiren Dalcı, taksicilere uygulamayı kullanmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Yandex Go'nun D2 turizm belgeli araçları taksi gibi gösterdiğini savunan Dalcı, bu uygulamayı desteklemediklerini belirtti.

TAKSİLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İstanbul'daki taksicilerin yaşadığı ödeme sorununun yanı sıra sektörde yeni bir teknolojik dönüşüm için de hazırlıklar sürüyor. Yeni vergi düzenlemesi kapsamında taksilerde Taksi Mali Cihazı (TMC) ile entegre çalışacak yeni nesil taksimetre sistemine geçilecek. Yeni sistemde Türkçe ve İngilizce sesli anons, uzaktan araç takibi, kilometre kontrolü ve uzaktan ayar gibi özellikler bulunacak. Taksimetreler, yolculuk başlangıcında açılış ücretini, yolculuk sonunda ise toplam tutarı sesli olarak bildirecek.

TAKSİCİLERE 16 KASIM'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında zorunlu hale getirilen TMC cihazlarının 16 Kasım 2026 tarihine kadar taksilere takılması gerekiyor. Ancak uygulamaya geçiş için belirlenen sürenin yıl sonuna kadar uzatılması bekleniyor. Yeni cihazların İstanbul Taksiciler Esnaf Odası aracılığıyla taksicilere sunulacağı belirtildi.

İTEO Başkanı İsmet Dalcı, yeni sistemin sektörde önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade ederek, "Sesli Türkçe ve İngilizce anons sistemi, uzaktan araç takibi, kilometre kontrolü ve uzaktan ayar gibi özellikleriyle taksimetremiz İstanbul taksiciliğinde önemli bir teknolojik dönüşümü ve kolaylığı başlatacak." dedi.

TAKSİLERDE ANLIK ÇEVİRİ DÖNEMİ

Yeni taksimetre sisteminin yanı sıra taksilere tabletlerin de yerleştirilmesi planlanıyor. Araçlara kurulacak tabletler sayesinde yolcular, İstanbul'daki tarihi mekanlar ve çevredeki restoranlar hakkında bilgi alabilecek. Özellikle yabancı turistlerin ulaşımını kolaylaştırması hedeflenen sistem, taksiciler ile turistler arasında eş zamanlı çeviri yapabilecek. Böylece farklı dilleri konuşan yolcular ile sürücüler arasındaki iletişim sorununun azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: Haberler.com