İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor.

EVLER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı. Yine evinde kedisi ile birlikte mahsur kaldığı öğrenilen bir vatandaş da ekipler tarafından kurtarırken sonrasında duygu dolu anlar yaşandı.