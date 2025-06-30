İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
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İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Seferihisar'da çok sayıda evi küle çeviren orman yangınında duygu dolu kareler ortaya çıktı. Evinden çıkamayan tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ve yine evlerinde mahsur kalan bir vatandaş ile kedisi ekipler tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor.

İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

EVLER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı. Yine evinde kedisi ile birlikte mahsur kaldığı öğrenilen bir vatandaş da ekipler tarafından kurtarırken sonrasında duygu dolu anlar yaşandı.

İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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