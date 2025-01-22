76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

Dün tüm Türkiye, Bolu Kartalkaya'dan gelen yangın haberiyle yas dolu bir sabaha uyandı. Grand Kartal Otel'de meydana gelen faciada 76 can yitirildi. Yangının ardından ise oteldeki ihmal zinciri tartışılmaya başlandı.

Korkunç olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'den faciaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" ifadelerine yer verildi.

OTELİN HİSSEDARINDAN AÇIKLAMA: BİZİM DE KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ VAR

Yeni bir açıklama ise otelin hissedarlarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Hacıbekirlioğlu, "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." dedi.

"YANGIN MERDİVENİ VAR"

Ardından bir açıklama daha yapan Hacıbekirlioğlu, bu kez, "Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabi ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI KAPATTI

Bu paylaşımı ise tepkiyle karşılanan Hacıbekiroğlu, daha sonrasında ise hesabını kapattı.