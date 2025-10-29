Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme nedeni henüz belirlenmedi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Binada bulunan 5 kişilik aile enkaz altında kaldı. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi sağ kurtarıldı.

BİLİR ÇİFTÇİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Enkaz altında kalan anne ve babaya ise arama kurtarma ekipleri hala ulaşamadı. Ekiplerin Bilir çiftini kurmak için çalışmaları gece yarısında da devam etti.

9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. 9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

BİNANIN YIKILIŞINA ŞAHİT OLDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı. Yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını aktaran Durbaba, "Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı" dedi.

Durbaba ayrıca "Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

2012'DE RUHSAT ALMIŞ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 2012'de ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığını dile getirip "Binanın bir yıllık bir inşaat süresi var. 3 dubleks daire ve altında eczane var" dedi.

ECZANE SAHİBİ: KOLONLARDA ÇATLAKLIK YOK

Yıkılan binanın altındaki eczane sahibi de enkaz çalışmalarını izliyor. Eczanenin sahibi Uğur Aydın, binayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı." dedi.

10 senedir binada eczane dükkanı işlettiklerini ifade eden Aydın, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok." dedi. Görüntüde kolon devrilmiş gibi durduğundan ama kolon değil, sadece alüminyumların bel verdiğinden dile getiren Aydın, "Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu." diye konuştu.

YIKILAN BİNANIN TAPU KAYDI

175 metrekare tapu alanı olan binanın niteliği "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak tescil edilmiş. Kat mülkiyetli olan binada 4 bağımsız bölüm bulunurken, zemin katta "Bodrum Kat Depolu Zemin Kat Ve Asma Katlı İşyeri", 1 ve 2'nci kat mesken dubleks, 3 ve 4'üncü kat dubleks mesken, 5'inci kat çatı arası piyesli mesken olarak kullanılıyordu.