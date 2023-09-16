FETÖ'cü doktorun çocuklar üzerindeki iğrenç tuzağını savcı bozdu

İstanbul'da bir klinikte, hayvanlarda kullanılan ilaçları 40'a yakın çocuğa verip hipnoz ederek onlarla ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan FETÖ/PDY üyesi bir doktor, doktorun eşi ve beraberindeki 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul'da bir klinikte, hayvanlarda kullanılan ilaçları 40'a yakın çocuğa verip hipnoz ederek onlarla ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan FETÖ/PDY üyesi bir doktor, doktorun eşi ve beraberindeki 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 'Profesör' ünvanlı doktorun, örgüt üyeliği suçlamasıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'ndan KHK ile ihraç edildiği ortaya çıkarken, korkunç tuzak, birden fazla ailenin mahkemeye sunduğu dosyalardaki ifade benzerliklerini fark eden savcının dikkati sayesinde bozuldu.

Edinilen bilgilere göre kirli tuzak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan birden fazla "aile içi cinsel istismar" hakkındaki suç duyurularının ardından ortaya çıktı.

Son dönemde arka arkaya yapılan birden fazla "aile içi cinsel istismarı araştıran savcılık, iddiaların bunca artmış olmasını şaşırtıcı buldu. Yapılan araştırmalarda bu raporları düzenleyen kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden KHK ile ihraç edilen bir isim olduğu belirlendi.

Bakırköy'de, 5 çocuğun cinsel istismara uğradığı yönünde şikayet alan savcılık olaylarla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda şikayetçi olan çocuklara ilişkin raporlarda aynı psikoloğun imzasının bulunduğu belirlendi. Söz konusu mağdur çocuklardan bazılarının bir süre sonra anlattıklarından vazgeçtikleri anlaşıldı. Ancak ailelerin çocuklarını psikoloğa götürdükten sonra ruh hallerinde değişiklik olduğunu belirtmeleri savcılıkça kuşkulu bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne talimat vererek konunun araştırılması talimatı verildi.

FETÖ üyeliği nedeniyle ATK'dan KHK ile ihraç

Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, psikiyatri kliniği hakkında derinlemesine inceleme başlattı. Kliniğin sahibinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'ndan KHK ile ihraç edilen Prof. Süleyman S.Z. olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda FETÖ zanlısı Süleyman S.Z'nin, 2010-2016 yılları arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu üyesi olduğu ve bu bölümde çocuk tacizlerine bakan tek isim olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hipnotize edilen çocuklara telkinde bulunulmuş

Kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen çok yönlü çalışmalarda, Prof. Süleyman S.Z.'nin bazı çocukları ailelerini şikayet etmeleri konusunda telkinlerde bulunduğu iddialarını ulaşıldı. Yine yapılan araştırmalarda söz konusu doktorun bazı ailelerden taciz raporlarının gizli tutulması için para sızdırma iddialarına ulaşıldı. Şüphelinin, çocuklara, Türkiye'de anestezi işlemi için kullanılan ketamin verdiği de belirlendi. Hayvanlarda da kullanılan söz konusu ilacın, çocukları hipnoz durumuna soktuğu ve Prof. Süleyman S.Z.'nin, ilacı kullandığı çocuk hastalara taciz edildiklerine yönelik telkinlerde bulunduğu öne sürüldü.

40'a yakın hastaya cinsel saldırıya maruz kaldıkları yönünde raporu yazılmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Süleyman S.Z., diş hekimi olan eşi Ö.Z.(49), şüpheli profesörün yardımcısı Dr. Ahmet A.(27), Asistan Doktor Zeynep A.(32), İstanbul'da bir devlet hastanesi acil servisinde görev yapan ve şüpheli Prof. Dr. Süleyman S.Z'ye ketemin ilaçlarını temin eden Hüsna A.(29) ve klinik sekreteri İnci A.(51) gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde yakalan şüphelilere elde edilen iddiaların sorulduğu da öğrenildi. İddiaya göre, Çocuk, Ergen ve Aile Psikiyatri uzmanı Prof. Süleyman S.Z.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kendisine gelen 40'a yakın hastaya çocukluk döneminde cinsel saldırıya maruz kaldıkları yönünde rapor oluşturduğunu dile getirdiği öğrenildi. Söz konusu hastalara rapor oluşturma gerekçesini çoklu kişilik bozukluğu üzerinden değerlendirme yapan S.Z.'nin, önce çocuklara telkinde bulunmadığını söylediği ileri sürüldü.

Çocuklara kullanılan ilaçları Hüsna A. temin etmiş

Psikiyatri hastalarının tedavisinde ülkemizde kullanılmayan ketamin adlı ilacı verdiği hastalara telkin yaptığı iddiaları da sorulan şüphelinin, bu soruları da tedavinin bir parçası olarak cevap verdiği öne sürüldü. Bazı mesajlarda hastaların ailelerini tehdit ettiği ve para vermemeleri karşılığında hazırladığı raporlarla tehdit ettiği iddia edilen Süleyman S.Z.'nin çelişkili ifadelerle bu iddiaları kabul etmediği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde polis ekiplerince ikametinde gerçekleştirilen aramalarda ketamin bulunan zanlının, söz konusu ilacı Hüsna A.'dan aldığını kabul ettiği kaydedildi.

Şüpheli, 15'e yakın öğrenciyi yurt dışına göndermiş

Verdiği ilaçların etkisiyle telkinde bulunduğu çocukları ailelerine karşı kullandığı öne sürülen doktorun bazı öğrencileri "Yurt dışında ağabey ve ablam var, sizi onların yanında okullara gönderebilirim" diyerek ikna ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Şüphelinin bu iddialar üzerine 14-15 öğrenciyi Avrupa'ya gönderdiğini doğruladığı kaydedilirken, öğrencileri hangi ülkelere gönderildiği araştırılıyor. Yurt dışındaki FETÖ okullarına gönderdiğinden şüphelenin zanlının, "Ben yurt dışındaki ücretsiz okulları biliyorum" diyerek kendisini savunduğu ortaya çıktı.

Şantaj iddiaları

Mesajlarında bazı çocuk hastaları ailelerine karşı şiddet uygulamak üzere telkin ettiği iddia edilen doktorun, bazı ailelere şantaj yaptığı savunuldu. Söz konusu kliniğe gittikten sonra çocuklarının ruh hallerinin olumsuz olarak değiştiğini savunan bazı ailelerin ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Prof. Süleyman S.Z.'nin bazı hastaları birkaç gün kliniğinde veya ikametinde tuttuğu bu hastalara da Dr. Ahmet A.'nın refakat ettiği ileri sürüldü.

Operasyonla yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı, 4'üne adli kontrol şartı verildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan ve emniyette ifadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında adliyeye gönderildi. Zanlılardan iddiaların odağındaki baş şüpheli Süleyman S.Z. ile Ahmet A. tutuklandı. Geri kalan 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. - İSTANBUL