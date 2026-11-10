Malatya'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile çapa motorunun karıştığı trafik kazası, karı kocanın ölümüyle sonuçlandı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsünün tedavi sürecine ilişkin ayrıntı verilmedi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇAPA MOTORUNA ARKADAN ÇARPTI

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 13.15 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolunun Darende-Gürün güzergahında meydana geldi. Gürün istikametinden gelen Emin K. yönetimindeki 72 ACT 355 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Cevdet Kurnaz idaresindeki çapa motoruna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada çapa motorunu kullanan Cevdet Kurnaz ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Döndü Kurnaz ve hafif ticari aracın sürücüsü Emin K. etkilendi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

CEVDET KURNAZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari aracın çapa motoruna arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada, çapa motorunun sürücüsü Cevdet Kurnaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada eşi Döndü Kurnaz ile hafif ticari aracın sürücüsü Emin K. ise yaralandı. Çarpışmanın ardından araçların yol kenarına savrulması, kazanın meydana geliş şekline ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Cevdet Kurnaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ! EŞİ DE KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan 69 yaşındaki Döndü Kurnaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Çapa motorunu kullanan Cevdet Kurnaz'ın olay yerinde, eşi Döndü Kurnaz'ın ise hastanede yaşamını yitirmesiyle aynı kazada karı koca hayatını kaybetmiş oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü Emin K.'nin de kazada yaralandığı bildirildi. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Darende'deki trafik kazasının bilançosu, Döndü Kurnaz'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ağırlaştı. İlk belirlemelerde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kazada can kaybı ikiye çıktı. Cevdet Kurnaz ile eşi Döndü Kurnaz'ın hayatını kaybettiği kazadan hafif ticari aracın sürücüsü Emin K. yaralı kurtuldu. Kazanın ardından araçların yol kenarına savrulduğu belirtilirken, çarpışmanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı