Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar önce evlat edinmeyi düşündüğünü ancak yoğun çalışma temposu ve üstleneceği sorumluluklar nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini anlatan Pekkan, annelik duygusunu yaşayamadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

  • Ajda Pekkan, geçmişte evlat edinmeyi düşündüğünü ancak korkuları nedeniyle bu adımı atamadığını açıkladı.
  • Pekkan, yoğun yaşam temposu ve hayatın zorluklarıyla başa çıkamayacağını düşünerek annelik sorumluluğundan çekindiğini söyledi.
  • Sanatçı, bugünkü bakışıyla evlat edineceği çocuğu çok güzel yetiştirebileceğini ve annelik deneyimini yaşamamış olmasından pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte hayatına ilişkin samimi bir itirafta bulundu. Ünlü sanatçı, geçmişte evlat edinmeyi düşündüğünü ancak korkuları nedeniyle bu adımı atamadığını anlattı.

SÜPERSTAR'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan, Başarım Sensin Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ünlü sanatçı, konuşması sırasında özel hayatıyla ilgili bugüne kadar pek dile getirmediği duygularını anlattı. Ajda Pekkan, geçmişte çocuk sahibi olma ve evlat edinme konularında yaşadığı kararsızlıktan söz etti. Hayatının farklı dönemlerinde annelik duygusunu düşündüğünü belirten sanatçı, o yıllarda böyle büyük bir sorumluluğu üstlenmekten çekindiğini ifade etti. Pekkan'ın açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntı ise bugün geçmişe baktığında annelik deneyimini yaşamamış olmasından duyduğu pişmanlık oldu.

"ANNELİK ÇOK GÜZEL DEĞİL Mİ? KEŞKE TATSAYDIM"

Etkinlikte annelik konusuna değinen Ajda Pekkan, çocuk sahibi olmanın insan hayatında farklı bir yeri olduğunu düşündüğünü söyledi. Annelik duygusunu empati ve şefkatle ilişkilendiren sanatçı, geçmişte yaşadığı tereddütleri açıkça anlattı. Pekkan, "Annelik hissi çok farklı ve inanılmaz bir duygu; insan o empatiyi ve şefkati birilerine vermek istiyor. Hayatın içinde evlat edinmekten korktum. Bugünkü bakışımla o çocuğu çok güzel yetiştirebilirdim. Ancak yoğun yaşam temposu ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkamayacağımı düşündüm. Annelik çok güzel değil mi? Keşke tatsaydım. Kendi yaşantımın o çocuğu nasıl etkileyeceğinden korktum ve yanlış bir şey yapmaktan çekindim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi

Yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi
2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL26

Milli Piyango'da rakamlar uçtu! Büyük ikramiye dudak uçuklattı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 askere 'korkaklık' suçundan idam cezası

66 askeri birden idam edecekler! Sebebi bir hayli şaşırtıcı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 yaşındaki çocuğunu evde yalnız bıraktı, üstüne anahtarı içeride unuttu! İtfaiye devreye girdi

Bu nasıl sorumsuzluk! 2 yaşındaki çocuğa bu yapılır mı
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
Bolu Dağı'nda 4 tırın karıştığı zincirleme kaza yolu kapattı, 2 kişi yaralandı

Kara yolu savaş alanına döndü
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi

Türkiye'nin yanı başında katliam gibi kaza! 70 araç birbirine girdi
Eski muhtarın korkunç sonu! Kendi tüfeğiyle can verdi

Tüfeğinin üstüne düşen eski muhtar hayatını kaybetti
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu