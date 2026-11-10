Heidi Klum, 17 yaş küçük eşiyle yatta aşk tazeledi

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Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminde. 2019 yılında müzisyen Tom Kaulitz ile dünyaevine giren Klum, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle Fransa'da lüks bir yatta tatil yaparken görüntülendi. Çiftin romantik anları objektiflere yansıdı.

YATTA ROMANTİK ANLAR

Beyaz bikinisiyle yatın güvertesinde güneşin tadını çıkaran Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile samimi görüntüler verdi. Birbirlerine sarılıp öpüşen çiftin tatildeki keyifli halleri dikkat çekti. Klum'un yatın kenarında oturarak güneşlendiği anlar da kameralara yansıdı.

17 YAŞ FARKI ELEŞTİRİLERİNE ALDIRMIYOR

Aralarındaki 17 yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Heidi Klum ve Tom Kaulitz, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiyor. Daha önce yaş farkına ilişkin soruları esprili bir dille yanıtlayan Klum, eşinin kendisi için yaşlanmaya başladığını söylemişti. Ünlü model, evliliklerinde yaş farkından çok birbirlerini anlamalarının önemli olduğunu dile getirmişti.

2019 YILINDA EVLENDİLER

Heidi Klum ile Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz, 2018 yılında başlayan ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandırdı. Çift, aradan geçen yıllara rağmen romantik görüntüler vermeye devam ediyor.