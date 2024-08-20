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Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşlarımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık

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İstanbul Fatih'te zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürülmesinin yankıları sürerken, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Haberler.com Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Olayın sokakta gerçekleştiği iddialarının doğru olmadığını belirten Turan, "Bu olay özel bir mülkiyet arazisi içinde oldu. Bu yüzden savcılığın iznini bekleyip köpekleri topladık. 10 köpekten bahsediliyor ama içeride 3 köpek bulup topladık." dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde zihinsel engelli bir vatandaşın sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan açıklamalarda bulundu. Haberler.com Youtube kanalında konuşan Turan, olayın sokakta gerçekleşmediğini belirtti. Turan, "Bu olay özel bir mülkiyet arazisi içinde oldu. Bu yüzden savcılığın iznini bekleyip köpekleri topladık. 10 köpekten bahsediliyor ama içeride 3 köpek bulup topladık." ifadelerini kullandı.

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINDA CAN VERDİ

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşlarımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık

FATİH BELEDİYE BAŞKANI'NDAN HABERLER.COM'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Trajik olayın yankıları sürerken, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Haberler.com Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Olayın sokakta değil özel bir mülkiyette gerçekleştiğini belirten Turan, bu nedenle köpeklerin savcılık izniyle toplandığını vurguladı.

Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşlarımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladıkFatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

"OLAY ÖZEL BİR ARAZİDE MEYDANA GELİYOR"

Başkan Turan, şunları söyledi: "Özel bir arazide, İBB'nin Sivrikapı'daki buz pistinin yanında büyük bir özel mülkiyet var. Bu arazinin içinde sabaha karşı bir vatandaşımızın köpeklerin saldırısında yaralandığı bilgisi verildi. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Olayın öncesini ve sonrasını bilmiyoruz. Emniyet ve savcılık araştırıyor. Bu olay sabah saat 4 civarında olan bir hadise. Burası sur dibinde, Sivrikapı'da özel mülkiyete konu olan, büyük, etrafı çevrili bir arazi. Bazı haberlerde sanki olay bir caddede sokakta olmuş gibi gösteriliyor. Öyle değil. Bu olay özel bir mülkiyet arazisi içinde oldu. En son söylenen köpeklerin de burada vatandaşımıza saldırdığı. Ya yaralıyken ya da öncesinde veya sonrasında onu bilmiyorum.

Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşlarımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık

"SAVCILIĞIN İZNİYLE KÖPEKLERİ TOPLAYABİLDİK"

Her halükarda üzücü bir hadise. Bunu tartışmıyoruz. Özel mülkiyet bir arazi. Özel bir şikayet olmadan köpek toplatılması söz konusu değil. Hatta bu olay olduğunda bile savcılığın iznini bekleyip köpekleri topladık. 10 köpekten bahsediliyor ama içeride 3 köpek bulup topladık.

Hadise şu. Şimdi yeni yasa çıkmadan önce bu olay oldu. İstanbul'da bir sokak köpeği sorunu var mı? Var tabii ki. Yasanın çıkış sebebi ne? Daha önceki yasa şöyleydi: Sokakta köpeği herhangi bir şikayetle aldığımızda köpekleri tekrar belli bir süre sonra aldığımız yere bırakmak zorundaydık. Fatih İstanbul'da 39 ilçe arasında en büyük hayvan barınağına sahip olan ilçe. Şu anda Fatih'teki hayvan barınağımızda 1350 tane köpeği misafir ediyoruz. Bu yeni yasa artık sokaktaki köpeklerin barınağa alınması, orada kısırlaştırılması, bir daha salınmamasını sağlıyor. Bundan sonra artık hayvan sadece sahiplenirse salınabilecek."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Fırat Çiçek:

a partisi yerine c partisinden olsaydın 10 sefer tutuklanmıştın şimdiye.

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Ayaz hayat:

olayın gerçek yüzü adam kalp krizi geçirdi öldü sonradan oraya bir kemik parçası konulup hayvanları katliamı yapmak için senaryo ama Allah var gam yok

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Beyhan Bakici:

Hemen de kivirirsin ne yaptin hayvanlar Icin barınak varmi

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Anty-Partizan:

Farm Of TC...Devlet Daha Topraginin Sinirlarini Bilip de STANDARDIZASYON Getirmemis Bugune Kadar..Uzerinde Kac Tane Canli Nerede, Nasil, Hangi Sartlarda Yasiyor, Kac Tane Insan, Kac Tane Hayvan Kime Ait Yerlerde Yasiyor Belli Degil..Sorumlusu Kim, Gorevlisi Kim, Muhatabi Kim, Sahibi Kim, O Toprak, Arazi, Bahce, Sokak, Mulk, Ya da Herneyse Plani Bile Belli Degil..Herkez Gunluk Olarak , Basibos Sekilde Serseri Mayin Gibi Heryerde Dolasiyor, Hem de Kayit Disi..Hindistan Gorunumlu Guzel Ulkem...

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