Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi

21 Aralık 2023'te, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Sedat Kahraman Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'un önünü kesen Serdar Karamus, tabancayla 4 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu.

AYNI TABANCAYLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe bastı. 29 yaşındaki Gözde Karamus öldü, yaralanan Serdar Karamus tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Karamus hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Serdar Karamus'un yargılanmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Karamus'un yanı sıra Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi, babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı Serdar Karamus'un cezai ehliyetinin tam olduğunu belirten raporun geldiğini ve dosyaya eklendiğini söyledi.

SAVCI MÜTAALASINI SUNDU

Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Serdar Karamus hakkında, 'eşi kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ceza talep ederken, Gözde'nin vücudundaki 6 kurşundan 5'inin öldürücü nitelikle olduğu gerekçesiyle indirim yapılmaması yönünde görüş bildirdi. Esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Serdar Karamus, pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı, esas hakkında mütalaaya savunma için süre talep etti. Sanık avukatının süre talebinin kabulüne karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 29 Temmuz'a erteledi.