Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıpGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli’de akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca etkili olan sağanak, birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara yol açtı. Başiskele ilçesinde Kiraz Çayı’na bir aracın düştüğü ve 1 kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk arama noktasının yaklaşık 500 metre yukarısında lastik görüntüsü tespit edilmesinin ardından çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Haberi alır almaz olay yerine giden yakınları ise ayakta durmakta güçlük çekti.
- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağanağın ardından yükselen Kiraz Çayı'na bir aracın düştüğü ihbarı üzerine 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
- Ekipler kayıp kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama başlattı; ilk arama noktasının yaklaşık 500 metre yukarısında bir lastik görüntüsü tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
- Kocaeli'de dün akşam başlayıp gece boyunca süren sağanak birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu, cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Başiskele’de, sağanağın ardından yükselen Kiraz Çayı’na bir aracın düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama çalışması başlatıldı. Araçtaki kişinin yakınları oldukları belirtilen kişiler, olay yerinde sinir krizi geçirdi, bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Kocaeli’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Kentte cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
KİRAZ ÇAYI’NA ARAÇ DÜŞTÜ İHBARI
Bu sırada Başiskele ilçesinde Kiraz Çayı’na bir aracın düştüğü ve 1 kişinin kayıp olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
500 METRE YUKARIDA LASTİK GÖRÜNTÜSÜ
Ekipler, kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama ve tarama çalışması başlattı. İlk arama yapılan noktanın yaklaşık 500 metre yukarısında bir lastik görüntüsü tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları sürüyor.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan kayıp kişinin yakınları oldukları belirtilen kişiler, haberi alır almaz olay yerine geldi. Burada gözyaşlarına bulunan yakınları sinir krizi geçirdi. Bazılarının ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.