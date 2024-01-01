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Esenyurt'ta Köprüden Atlama Olayı

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Esenyurt'ta bir vatandaş köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumu iyi. Olay nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyut'ta köprüye çıkan bir vatandaş, köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Şahsın atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÖPRÜDEN ATLAYAN ŞAHIS HAVA ÇADIRINA DÜŞTÜ

Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda bulunan köprüye çıkan şahsı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola hava çadırı açtı. Köprüden atlayan şahıs itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, intihar girişimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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