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Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

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Seksenler dizisindeki rolüyle tanınan Efe Deprem'in dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Ölüm haberiyle yıkılan ünlü isimler "Ciğerim yandı" ve "Bu acıyı kabullenemiyorum" diyerek taziye mesajı yayınladı.

Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken paylaşımlar da beraberinde geldi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı ancak kurtarılamadı. Efe Deprem bugün ikindi namazında Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Evim Sensin, Aşk Oyunu, Bir Gece, Sevimli Tehlikeli, Kefaret, Evlat Olsa Sevilme, Seksenler ve Mutluyuz gibi birçok projede yer alan oyuncunun ölümü sanat camiasını hüzne boğdu. Deprem'in vefatının ardından Özcan Deniz, Yasemin Sakallıoğlu, Şoray Uzun ve Emre yetkin gibi isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

İşte ünlü isimlerin Efe Deprem paylaşımları...

ÖZCAN DENİZ

"Ah be canım Efecim ciğerimizi yaktın. Mekanın cennet olsun iyi yürekli çocuk."

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

YASEMİN SAKALLIOĞLU

"Hala şokunu atlatamadım. Sabaha kadar uyuyamadım ve bir gerçekle yeniden yüzleştim. Her an hepimiz bu dünyada göçüp gidebiliriz. Herkes sevdiğine bugün bir öncekinden daha fazla sarılsın. Mekanın cennet olsun Efe ve Allah geride kalan sevdiklerine sabır versin."

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

BAŞAK PARLAK

"Ah Efe... Ne kadar canım yandı anlatamam. Alla ailesine sabır versin. Söylenecek söz yok, her şey boş."

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

ŞORAY UZUN

"Seksenler'de damadımı oynamıştı Efe, sevgili eşi de kızımı. Efe'yi kaybetmenin şaşkınlığı ve derin üzüntüsü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

SÜHA UYGUR

"Efe içimizi yaktın. Pırıl pırıl bir oyuncu kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, Burcu'ya ve yavrusu Zeyno'ya sabır diliyorum. Sözün bittiği yerdeyiz."

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

ANIL İLTER

"Hala inanamıyorum kabul edemiyorum. Efe'yi kaybettik. Mekanın cennet olsun benim güzel kardeşim."

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

EMRE YETKİN

"Canımız, kardeşimiz Efe Deprem'i kaybettik. Şakirin Camii'nde ikindi namazı sonrası Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda uğurlayacağız kardeşimizi. Ruhun şad olsun. Çok üzgünüm, içim yanıyor."

Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

Kaynak: Haberler.com / İsmail Elal - 3.Sayfa

Yasemin Sakallıoğlu Özcan Deniz 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

baş sağlığı dilerim tabi ama hiç tanımıyorum. sanat camiası denilenlerin de çoğunu tanımıyorum

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