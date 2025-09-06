Düğün salonunda doktor ve eşini hayattan koparan ihmal bilirkişi raporunda

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde yer alan bir düğün salonunda 25 Mayıs saat 13.00 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı.

DEKORATİF KEMER GENÇ ÇİFTİ HAYATTAN KOPARDI

Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Olay sırasında çiftin yanındaki kızı, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da hayatını kaybetti.

SON ANLARI KAMERADA

Çiftin son anları ise düğün salonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çiftin kızlarıyla birlikte kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.

DÜĞÜN SALONU SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturmada düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan (50), annesi N.C. ve babası G.C. olay günü gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUKLUK AŞKIYDI

Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Yakınları Baltacı çiftinin ortaokulda başlayan aşklarını evliliğe taşıdıklarını ve ikinci çocuklarını yapmayı planladıklarını söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olay sonrası detaylı soruşturma yürüttü. Olayın ardından oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, taş duvarın ruhsat alındıktan sonra yaptırıldığı, ayrıca taş duvar için ruhsat alma zorunluluğunun bulunmadığı tespitine yer verildi.

"YANLIŞ YERDE UYGUNSUZ MALZEME KULLANIMI"

Raporda, ihmalin gerekçeleri şu şekilde sıralandı: "Düğün salonunda yaşanan ölümlü kazanın, yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanımı, yeterli çekme ve basınç mukavemeti olmayan taşıyıcı özelliği bulunmayan dekoratif taş duvarın kullanım amacının dışında kapı yapılması ve üzerine dikdörtgen profil monte edilip branda bağlanarak geniş alanların kapatılması amacıyla kullanılması sonucu meydana geldiği; genel iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle oluştuğu, bu tedbir ve önlemleri alma görevi bulunan yapı sahibi ile taş duvarı yaptıran, taş duvarın üzerine branda bağlamak amacıyla dikdörtgen çelik profil yaptıran, brandayı taş duvara bağlayan ve/veya bağlanmasına izin veren, taş duvarın yapımı süresince işveren sıfatıyla bulunan yapı sahibi ile taşınmazı bu haliyle kabul edip satın alan ve/veya kiralayarak olay sırasında işleten düğün salonu işletmecilerinin kazanın oluşumunda asli kusurlu olabilecekleri değerlendirilmiştir."

"ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİRDİ"

Olay günü yaşananlara da yer verilen raporda şöyle denildi:"Kahvaltı etkinliğinin, düğün salonunun üzeri branda ile kapalı açık alanında yapıldığı, etkinlik sırasında havanın rüzgarlı olduğu, branda gergi halatının yıkılan giriş tagının üst kısmına monteli dikdörtgen köşebent profile bağlı olduğu, rüzgarın brandaya yaptığı aşırı baskı sonucu giriş tagının işletmenin iç kısmına yıkıldığı tespit edilmiştir. Olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir."

Raporda, "Olay incelendiğinde, dekoratif amaçlı yapılan kemer şeklindeki taş duvarın üzerine monte edilen köşebent demirlere çelik halat çekilerek brandanın takılmasının, bu demirlerin taşıma gücü hesabının yapılmamasının, taş duvarın amacı dışında kullanılmasının ve brandanın çelik halatlarının usulüne uygun sağlam zemine (beton vb.) bağlanmamasının kazanın nedenleri olduğu anlaşılmıştır" denildi.

"TEKNİK VE CEZAİ YÖNDEN SORUMLU"

Raporda, "Taş duvarın üzerindeki köşebent demirlere beton dökülmediğini bilmesine rağmen demirlere çelik halat çekilip brandanın bağlanmasına izin veren, bu konuda oğlu İsmet Ceylan'ı uyarmayan şüpheli G.C.'nin olayda teknik ve cezai yönden sorumlu olduğu; köşebent demirlerin taşıma gücü hesabını yaptırmayan, brandanın çelik halatlarının sağlam zemine bağlanmasını sağlamayan, risk değerlendirmesi yaptırmayan şüpheli İsmet Ceylan'ın da olayın meydana gelmesinde teknik ve cezai yönden sorumluluğunun bulunduğu; şüphelilerden N.C.'nin ise masaların hazırlanması, toplanması ve işletmenin mutfak kısmı ile ilgilendiği, bu nedenle olayda teknik ve cezai yönden herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.