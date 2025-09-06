Haberler

Düğün salonunda doktor ve eşini hayattan koparan ihmal bilirkişi raporunda

Düğün salonunda doktor ve eşini hayattan koparan ihmal bilirkişi raporunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir düğün salonunu bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu doktor Mehmet Baltacı ile eşi Güler Baltacı'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda olayın önceden "öngörülebilir" ve "önlenebilir" olduğu belirtilirken tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle meydana geldiğini ifade edildi.

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde yer alan bir düğün salonunda 25 Mayıs saat 13.00 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı.

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

DEKORATİF KEMER GENÇ ÇİFTİ HAYATTAN KOPARDI

Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Olay sırasında çiftin yanındaki kızı, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da hayatını kaybetti.

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

SON ANLARI KAMERADA

Çiftin son anları ise düğün salonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çiftin kızlarıyla birlikte kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

DÜĞÜN SALONU SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturmada düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan (50), annesi N.C. ve babası G.C. olay günü gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

ÇOCUKLUK AŞKIYDI

Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Yakınları Baltacı çiftinin ortaokulda başlayan aşklarını evliliğe taşıdıklarını ve ikinci çocuklarını yapmayı planladıklarını söyledi.

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olay sonrası detaylı soruşturma yürüttü. Olayın ardından oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, taş duvarın ruhsat alındıktan sonra yaptırıldığı, ayrıca taş duvar için ruhsat alma zorunluluğunun bulunmadığı tespitine yer verildi.

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

"YANLIŞ YERDE UYGUNSUZ MALZEME KULLANIMI"

Raporda, ihmalin gerekçeleri şu şekilde sıralandı: "Düğün salonunda yaşanan ölümlü kazanın, yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanımı, yeterli çekme ve basınç mukavemeti olmayan taşıyıcı özelliği bulunmayan dekoratif taş duvarın kullanım amacının dışında kapı yapılması ve üzerine dikdörtgen profil monte edilip branda bağlanarak geniş alanların kapatılması amacıyla kullanılması sonucu meydana geldiği; genel iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle oluştuğu, bu tedbir ve önlemleri alma görevi bulunan yapı sahibi ile taş duvarı yaptıran, taş duvarın üzerine branda bağlamak amacıyla dikdörtgen çelik profil yaptıran, brandayı taş duvara bağlayan ve/veya bağlanmasına izin veren, taş duvarın yapımı süresince işveren sıfatıyla bulunan yapı sahibi ile taşınmazı bu haliyle kabul edip satın alan ve/veya kiralayarak olay sırasında işleten düğün salonu işletmecilerinin kazanın oluşumunda asli kusurlu olabilecekleri değerlendirilmiştir."

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

"ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİRDİ"

Olay günü yaşananlara da yer verilen raporda şöyle denildi:"Kahvaltı etkinliğinin, düğün salonunun üzeri branda ile kapalı açık alanında yapıldığı, etkinlik sırasında havanın rüzgarlı olduğu, branda gergi halatının yıkılan giriş tagının üst kısmına monteli dikdörtgen köşebent profile bağlı olduğu, rüzgarın brandaya yaptığı aşırı baskı sonucu giriş tagının işletmenin iç kısmına yıkıldığı tespit edilmiştir. Olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir."

Raporda, "Olay incelendiğinde, dekoratif amaçlı yapılan kemer şeklindeki taş duvarın üzerine monte edilen köşebent demirlere çelik halat çekilerek brandanın takılmasının, bu demirlerin taşıma gücü hesabının yapılmamasının, taş duvarın amacı dışında kullanılmasının ve brandanın çelik halatlarının usulüne uygun sağlam zemine (beton vb.) bağlanmamasının kazanın nedenleri olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Düğün salonunda doktor ve eşinin feci ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı

"TEKNİK VE CEZAİ YÖNDEN SORUMLU"

Raporda, "Taş duvarın üzerindeki köşebent demirlere beton dökülmediğini bilmesine rağmen demirlere çelik halat çekilip brandanın bağlanmasına izin veren, bu konuda oğlu İsmet Ceylan'ı uyarmayan şüpheli G.C.'nin olayda teknik ve cezai yönden sorumlu olduğu; köşebent demirlerin taşıma gücü hesabını yaptırmayan, brandanın çelik halatlarının sağlam zemine bağlanmasını sağlamayan, risk değerlendirmesi yaptırmayan şüpheli İsmet Ceylan'ın da olayın meydana gelmesinde teknik ve cezai yönden sorumluluğunun bulunduğu; şüphelilerden N.C.'nin ise masaların hazırlanması, toplanması ve işletmenin mutfak kısmı ile ilgilendiği, bu nedenle olayda teknik ve cezai yönden herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı

Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı
Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok

Bakan Tekin'den imam hatip çıkışı: Dünyada böyle bir model yok
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti

Fiyatlar 36 kat artmıştı! Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi
Ünlü iş insanı Halit Yukay için cenaze töreni düzenlendi

Cenazede yürek yakan anlar! Kıvanç Tatlıtuğ dakikalarca tabuta baktı
İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok

Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Kim gelirse gelsin...
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu

Erdoğan'ın imzasıyla vicdanları yaralayan adaletsizlik son buldu
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
İsveç'i de devirdik! 12 Dev Adam, çeyrek finalde

Rakip tanımıyoruz! 12 Dev Adam tarih yazmaya devam ediyor
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
ATM'lere yeni kısıtlama geldi, giden eli boş dönmeye başladı

ATM'lerde yeni kısıtlama! Giden eli boş dönüyor
Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi

Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi
Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani 'Kürtler için tarihi bir gün' dedi, Şivan Perwer coştu

Barzani "Kürtler için tarihi bir gün" dedi, Şivan Perwer coştu
Aleyna Tilki: Her gün pedagoga ifade veriyordum, üç bakanlık devreye girdi

Bilinmeyen hastalığını açıkladı: Bedenim tamamen kilitlendi
İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı hazırlığı: Yüksek binaları vuracağız, boşaltın

İsrail'den yeni saldırı hazırlığı! Yapılan uyarı "Yok artık" dedirtti
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu

Yeni adresinde kazanacağı ücret dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.