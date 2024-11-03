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Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

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Çorum'da 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden gelen ilk görüntüler yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.

Çorum'da 5 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katındaki bir evde, doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürerken bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasında ilk görüntüler

Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Rabbim acil şifalar versin ,eski binaların doğalgaz borularını binaya girişleri , alt yapısı acilen kontrol edilmesi gerekli insanın aklına gelmeyen başına geliyor insan canı bu Allah bidaha yaşatmasın kontrol şart..

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Haber YorumlarıRotzek:

Binanın dış cephesi karton gibi .

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