Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

Çorum'da 5 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katındaki bir evde, doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürerken bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.