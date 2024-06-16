Türkiye'nin dört bir yanında benzer manzaralar! Sahibinden kaçan kurbanlıklar kesilmemek için saatlerce çabaladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında bir kez daha aynı manzaralar yaşandı. Kesilmekten kurtulmak isteyen kurbanlık hayvanlar sahiplerinden kaçarak saatlerce kurtulmaya çalıştı. Güçlükle de olsa yakalanan kurbanlıklar daha sonra kesim yerlerine götürüldü.

BOĞA SAHİPLERİNİN ELİNDEN KAÇTI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde kesim sırasında boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Bir süre kaçan boğa önüne geçen bir kişiye zarar verdi. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğa zor olsa da zapt edilerek kesilecek alana götürüldü.

ÇOCUK PARKINA GİRDİ

Yalova'da Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayı vatandaşlar yakalamak için büyük çaba gösterdi. Bu sırada çocuk parkına girerek ardından sokağa doğru koştu. Sahiplerini peşine takan boğa 15 dakikalık uğraşlar sonucunda yakalandı.

KENDİSİNİ YAKALAMAYA ÇALIŞAN KİŞİYE SALDIRDI

Ankara'nın Sincan ilçesi Mülk Köyü'nde yer alan kurban alanında, ipinden kurtulan bir dana kendisini yakalamaya çalışan kişiye saldırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.