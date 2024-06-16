Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin dört bir yanında benzer manzaralar! Sahibinden kaçan kurbanlıklar kesilmemek için saatlerce çabaladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvanlar bir kez daha zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde kaçan kurbanlık hayvanlar güç de olsa yakalanarak kesim yerlerine götürüldü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında bir kez daha aynı manzaralar yaşandı. Kesilmekten kurtulmak isteyen kurbanlık hayvanlar sahiplerinden kaçarak saatlerce kurtulmaya çalıştı. Güçlükle de olsa yakalanan kurbanlıklar daha sonra kesim yerlerine götürüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında benzer manzaralar! Sahibinden kaçan kurbanlıklar kesilmemek için saatlerce çabaladı

BOĞA SAHİPLERİNİN ELİNDEN KAÇTI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde kesim sırasında boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Bir süre kaçan boğa önüne geçen bir kişiye zarar verdi. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğa zor olsa da zapt edilerek kesilecek alana götürüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında benzer manzaralar! Sahibinden kaçan kurbanlıklar kesilmemek için saatlerce çabaladı

ÇOCUK PARKINA GİRDİ

Yalova'da Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayı vatandaşlar yakalamak için büyük çaba gösterdi. Bu sırada çocuk parkına girerek ardından sokağa doğru koştu. Sahiplerini peşine takan boğa 15 dakikalık uğraşlar sonucunda yakalandı.

Türkiye'nin dört bir yanında benzer manzaralar! Sahibinden kaçan kurbanlıklar kesilmemek için saatlerce çabaladı

KENDİSİNİ YAKALAMAYA ÇALIŞAN KİŞİYE SALDIRDI

Ankara'nın Sincan ilçesi Mülk Köyü'nde yer alan kurban alanında, ipinden kurtulan bir dana kendisini yakalamaya çalışan kişiye saldırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin dört bir yanında benzer manzaralar! Sahibinden kaçan kurbanlıklar kesilmemek için saatlerce çabaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Sahibinden Osmangazi Türkiye Kurban Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 Yarım asırlık süt markasının fabrikası icradan satışa çıktı

Yarım asırlık süt markasının fabrikası icradan satışa çıktı

 Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı

Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title