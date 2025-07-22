Bursa'da alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Dairede oturan Hatice Güneş, çıkan yangında alevler arasında kaldı.

ALEVLER ARASINDA KALAN KADINI MAHALLELİ KURTARDI

Pencereden yardım isteyen Güneş'in çığlıkları üzerine mahalleli yardıma koştu. Daireden alevler yükselirken bina dea duman içerisinde kaldı. İhbar üzerine adresi, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada birinci kat penceresine tırmanan vatandaşlar, mahsur kalan Güneş'i alevler arasından çekip aldı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenen Hatice Güneş ile dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra 2 kadın Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınlardan Güneş'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.