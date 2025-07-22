Bursa'da alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

Bursa'da alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı
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Bursa'da alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı
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Bursa Osmangazi'de 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dairede oturan kadın, alevlerin arasında mahsur kaldı. Yardıma koşan mahalleli tarafından pencereden çıkartılan kadının vücudunda ağır derecede yanıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu belirlenirken, bir kadın da dumandan etkilendi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Dairede oturan Hatice Güneş, çıkan yangında alevler arasında kaldı.

Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

ALEVLER ARASINDA KALAN KADINI MAHALLELİ KURTARDI

Pencereden yardım isteyen Güneş'in çığlıkları üzerine mahalleli yardıma koştu. Daireden alevler yükselirken bina dea duman içerisinde kaldı. İhbar üzerine adresi, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada birinci kat penceresine tırmanan vatandaşlar, mahsur kalan Güneş'i alevler arasından çekip aldı.

Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenen Hatice Güneş ile dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra 2 kadın Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınlardan Güneş'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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