Üye Girişi
Haberler

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Batman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir tırın, düğün çıkışında davetlilerin arasına dalması sonucu 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

TIR, DÜĞÜNDEN ÇIKANLARIN ARASINA DALDI

Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt Çevreyolunda bulunan bir düğün salonundaki düğüne katılan davetliler düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarptı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önündeki çok sayıda araca da çarptı.

4 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaza sonucu düğünden çıkanlardan biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu belirledi.

Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin aynı aileden Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İşte kaza yerinden ilk fotoğraflar:

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Batman Bebek 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
500

Yorumlar (11)

Adem Sakar:

Geçmiş olsun Allah şifa versin yaralılara

65
3
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

tırlar hep bizde mi kontrolden çıkıyor

yanıt5
yanıt0
Serdar Naz:

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin insalalh

60
2
yanıtYanıtla
Türkiyede Bol Bol Rus Rublesi Olmalı:

Tren ve her şey yasaklanmalı. Sadece at ve eşşekler kullanılmalı yolculuk için (Dikkatlice tabiki) İnsanlar biri birine zarar vermemeli.

9
21
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

Öküzleri kesmeseydik, kağnıyla gider gelirdik

yanıt10
yanıt3
Emre Gök:

Allah rahmet eylesin ülkemizde normal malesef

23
1
yanıtYanıtla
mehmet emin günen:

ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

12
0
yanıtYanıtla
Src Ars:

batman hangi ilçesi acaba

5
3
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

Süperman

yanıt5
yanıt38
müfeyir Kaplan:

Allah rahmet etsin ailesine sabır versin

7
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title