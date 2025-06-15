Balıkesir'de Orman Yangınına Karşı Havadan ve Karadan Mücadele
Sındırgı ilçesinde meralık alanındaki bitki örtüsü yangınında, itfaiye ekipleri ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çalışmalar sürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meralık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karakaya Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgenin ormana yakın olması nedeniyle Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Rüzgarın artması ve alevlerin ormana yaklaşması sonrası Balıkesir'den havalanan helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler alevlerin ormana sıçramaması için yoğun şekilde çalışmaları sürdürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa