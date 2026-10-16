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CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

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CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda, aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Yalçın Karatepe, Kerim Rota ve Sinem Kırçiçek'in de bulunduğu 48 isim hakkında kesin ihraç kararı verildi. Eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile eski PM üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza verilmedi.

  • CHP Yüksek Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen 48 parti üyesi hakkında ihraç kararı verdi.
  • İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Kerim Rota ve Sevgi Kılıç gibi isimler yer aldı.
  • Eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında disiplin cezası uygulanmamasına karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen isimlere yönelik incelemelerini tamamlayarak kararlarını açıkladı. Alınan karar doğrultusunda 48 parti üyesi hakkında ihraç kararı verildi.

İhraç edilen isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve akademisyenler yer aldı. İhraç listesinde Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan gibi isimler dikkat çekti.

İKİ İSME CEZA VERİLMEDİ

Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, sevk edilenler arasında bulunan eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına karar verildi.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen 48 isim şunlar oldu:

  • Ali Abbas Ertürk
  • Asiye Ergül
  • Aylin Nazlıaka
  • Bahattin Bahadır Erdem
  • Barış Övgün
  • Bedirhan Berk Doğru
  • Berk Kılıç
  • Burcu Mazıcıoğlu
  • Canan Taşer
  • Cansel Çiftçi
  • Ecevit Keleş
  • Elif Leyla Gümüş
  • Emine Uçak Erdoğan
  • Güldem Atabay
  • Hikmet Erbilgin
  • İlhan Cihaner
  • Kerim Rota
  • Kübra Gökdemir
  • Mahir Yüksel
  • Melisa Uğraş
  • Meryem Gül Çiftçi Binici
  • Nazan Güneysu
  • Ozan Işık
  • Önder Kurnaz
  • Polat Şaroğlu
  • Selin Sayek Böke
  • Sercan Çığgın
  • Serkan Özcan
  • Sevgi Kılıç
  • Sinem Kırçiçek
  • Tolga Sağ
  • Turgay Özcan
  • Uğurcan İrak
  • Uygar Parçal
  • Yalçın Karatepe
  • Zeliha Aksaz Şahbaz
  • Tuğçe Hilal Özkan
  • Yankı Bağcıoğlu
  • Baran Seyhan
  • Emre Kartaloğlu
  • Emre Yılmaz
  • Pınar Uzun Okakın
  • Oya Ünlü Kızıl
  • Deniz Çakır
  • Remzi Kazmaz
  • Oğuzhan Cenan
  • Aysemin Gülmez
  • Mesut Kırşanlı
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

chp mi kaldı duman oldu kılıçtar oğlunun sayesinde

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Sikinti yok akp ile yillar boyu devam edersiniz ylke cag atlar birdan kabeye hizli tren yaparsiniz

yanıt0
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Partinin ismi degişsin kayyum kilictaroglu partisi Chp nin ici 15 yil once drgistirildi akp yi dizayn eden akil chp yide dizayn etti yoksa bu siyasal dincileien haddimiydi bu islerei mza afmak yani oetasa chp yok o gordugunuz somurge solculari liboslar akp nin elini rahatlarmak icin Bd politikalairna karsi cikan olmaisn diye ici boşaltildi sonuc bu

yanıt0
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Haber Yorumlarıgizem antalya:

KAMAL partiyi aforoz ediyor.

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıZafer Aşık:

Kamallar silkelesin seni...

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Haber YorumlarıTabbe Lan:

Helal olsun şu İmamoğlu ve saz arkadaşlarına. CHP'yi bitirdiler...

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıZafer Aşık:

Seni CHP li seni...

yanıt3
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Haber YorumlarıTabbe Lan:

Mizahtan anlamayanlara selâm olsun. Ben ve CHP'li? Yuhahahaha

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

CHP mi kaldi

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Haber YorumlarıHazal Seyit:

devamkeee

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