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İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı

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İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı Haber Videosunu İzle
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
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İş bulabilmek için günlerdir yağmur altında iş görüşmelerine gidip gelen bir vatandaşın çaresizliği yürek burktu. Görüşme sonrası "Almasınlar bakalım, öyle canım sıkkın ki..." diyerek isyan eden vatandaş, "Bu yağmurda bu yolu kaç gündür gidip geliyorum." sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkilileri etiketleyerek vatandaşa ulaşılmasını ve iş bulmasına yardımcı olunmasını istedi.

İş görüşmesinden çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıyı anlatan vatandaş, "Almasınlar bakalım, öyle canım sıkkın ki..." ifadelerini kullandı. 

"BU YOLU KAÇ GÜNDÜR GİDİP GELİYORUM"

İş bulma umuduyla günlerdir çabaladığını belirten vatandaş, "Bu yağmurda bu yolu kaç gündür gidip geliyorum." sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşın çaresizliğine tanık olan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri kendi hesaplarından paylaşarak yetkilileri etiketledi. Paylaşımlarda, iş arayan vatandaşa ulaşılması ve kendisine uygun bir iş bulunması için destek sağlanması talep edildi.

Kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde;

- Sabret kardeş elbet bir kapı açılacaktır.

- Allah kimseyi işsiz bırakmasın.

- Sesini duyuracağız, yok mu ona yardım edecek birileri?

- Allah yardımcın olsun, dilerim en kısa zamanda istediğin işi bulursun.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Allah'a havale etmeyeceksin. Allah varsa bile en azından cezasını genelde bu dünyada vermiyor. Sen asıl Uzundan hesabını soracaksın.

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Haber YorumlarıUmut Senturk:

Isci degil köle arandigi icin binlerce ev genci var.hala cocuk yapın deniyor tesvik vs.once buralarindenetle.sisteme sok bakalım.once el8ndekini xalıstır ulkede gencte var cocukta var fazla fazla

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