İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İş görüşmesinden çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıyı anlatan vatandaş, "Almasınlar bakalım, öyle canım sıkkın ki..." ifadelerini kullandı.

"BU YOLU KAÇ GÜNDÜR GİDİP GELİYORUM"

İş bulma umuduyla günlerdir çabaladığını belirten vatandaş, "Bu yağmurda bu yolu kaç gündür gidip geliyorum." sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşın çaresizliğine tanık olan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri kendi hesaplarından paylaşarak yetkilileri etiketledi. Paylaşımlarda, iş arayan vatandaşa ulaşılması ve kendisine uygun bir iş bulunması için destek sağlanması talep edildi.

Kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde;

- Sabret kardeş elbet bir kapı açılacaktır.

- Allah kimseyi işsiz bırakmasın.

- Sesini duyuracağız, yok mu ona yardım edecek birileri?

- Allah yardımcın olsun, dilerim en kısa zamanda istediğin işi bulursun.

Kaynak: Haberler.com