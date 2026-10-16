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Bolu'da yağmur yüksek kesimlerde kara döndü, Yedigöller'e mevsimin ilk karı düştü

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Bolu'da yağmur yüksek kesimlerde kara döndü, Yedigöller'e mevsimin ilk karı düştü
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Bolu'da etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü; Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki park yolunda etkili olan hafif kar kısa sürdü ve zeminde tutmadı.

BOLU'da etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.

Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı yolunda hafif kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar zeminde tutmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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