Bolu'da yağmur yüksek kesimlerde kara döndü, Yedigöller'e mevsimin ilk karı düştü

Bolu'da yağmur yüksek kesimlerde kara döndü, Yedigöller'e mevsimin ilk karı düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü; Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki park yolunda etkili olan hafif kar kısa sürdü ve zeminde tutmadı.
BOLU'da etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.
Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı yolunda hafif kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar zeminde tutmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı