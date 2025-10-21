Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması genişliyor.

SORUŞTURMA 2 BELEDİYEYE DAHA SIÇRADI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, örgüte ait firmaların CHP'li Kütahya ve AK Partili Isparta belediyelerinden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na talimat yazısı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada ilk olarak, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında 13 Ocak'ta "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Rıza Akpolat

Devam eden soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda da görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bazı belediyelerin üst düzey yöneticileri ile çalışanları ve iş insanları gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmıştı. Şüphelilerin bazıları hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANMIŞ, GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN 7 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer almıştı.

Aziz İhsan Aktaş

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edilmişti.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer' in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan on 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Zeydan Karalar

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi istenmişti.