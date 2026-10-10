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Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...

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Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, salı günü oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuştu. Alman teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosfere dikkat çekerek ''Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız'' dedi.

İspanya La Liga 8. hafta maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuştu. 

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMUNDA OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfer hakkında yorum yapan deneyimli teknik adam Hansi Flick, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi." dedi.

"OSIMHEN GİBİ HARİKA BİR FORVETLERİ VAR"

Victor Osimhen'e ayrı bir parantez açan Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." sözlerini sarf etti. 

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Naz:

hoparlorden islik sesi verilen duyanin en gurultulu stadi .adam dogru demis

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Haber Yorumlarıelhakifan:

nasıl zorunuza gidiyor varya elin oğlu övüyor burda 5 para etmeyen boş boş konuşuyor.

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Haber YorumlarıSalim KARAKAYA:

evet hoparlörler ile…

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Haber YorumlarıEnder Murat:

Rahat ol hakem halil.umut mêler degil osimenin dokundugunda 40 takla atamaz

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Haber YorumlarıAli Tarkan Erdal:

Hoparlör var çünkü.

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