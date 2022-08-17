Avcılar'da eski koca dehşeti: Eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı

Avcılar'da eski eşinin evini basarak, sevgilisini defalarca bıçaklayan şahıs, sokağa kaçan yaralı adamın peşinden giderek sokakta bir daha bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı. Dehşeti yaşatan eski koca sokak aralarından kaçarken, ağır yaralanan adam ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Arslan isimli şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Pınar İreç'in evinde bulunduğu esnada, İreç'in eski kocası Murat Mimaroğlu evi bastı. Eski koca ve sevgili arasında tartışma çıkarken, olay kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokağa taşan olayda eski koca Mimaroğlu, Arslan'ı defalarca bıçakladı. Aldığı darbelerle yere yığılan yaralının üzerine çıkan gözü dönmüş şahıs, bu seferde Arslan'ın kafasını kesmeye çalıştı. Bu sırada eski kocasına "Bırak, yeter artık" diye bağıran İreç, şahsı ittirerek sevgilisini kurtarmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin de araya girmesiyle olay son bulurken, bıçaklı saldırgan ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti

Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, yaralıya havlu ile müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise bıçaklı saldırgan Murat Mimaroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede hayatını kaybeden Şahin Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak incelemede bulunuldu.

"Kadının da bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum"

Daha sonrasında defnedilmesi için Arslan'ın naaşı ailesine teslim edilirken ablası İlknur Arslan yaşanan olayı, "Gece saat 02.00'da polisler aradı ve kardeşimin hastanede olduğunu söyledi. Gittiğimde kardeşimin vefat ettiğini öğrendim. 2-3 yıldır konuştuğu bir kadın vardı kardeşimin. O sırada eşi ve başka insanlarla da konuştuğunu söylüyordu kardeşim. Hatta 'Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin' diyordu. Zaten olay olduğunda da kadının evindeymiş. Olayın ardından şahısta kaçmış. Biz bir an önce saldırganın bulunmasını istiyoruz. Kadının da bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" dedi.

"Seni öldürmem 10 bin TL'ye bakar"

Kardeşinin tehdit edildiğini de iddia eden İlknur Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. Şahsın ablası tarafından seni öldürtmem 10 bin TL'ye bakar gibi söylemler olduğunu biliyorum. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" dedi.

"Oğlumu bana geri verecekler"

Oğlu Şahin Arslan'ın planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden anne Fikriye Değirmenci, "Pınar'ın kocası kapıya gelmiş. Aşağıya in diyerek tehdit etmiş. Oğlumda küçük çocuk var uyuyor diyerek aşağıya inmemiş. Zaten o kadın oğlumu 2 gündür evinde tutuyordu. Dün gece de öldürmüşler. Kadın plan kurdu oğluma. Kocası da tehdit ediyordu, kadında, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL'ye bakar diyerek tehditte ettiler zaten. Benim oğlumu ortalıktan kaldıran bu aile. Onlarda suçsuz değiller. Oğlumu geri verecekler bana, o iki çocuğun boynunu bükük koymanın hesabını verecekler. ya canlarıyla yada kanlarıyla bunu ödeyecekler" dedi.

"Babamı 13-14 yerinden bıçakladı adam"

Olay anlarını anlatan mahalle sakini Serpil Konar, "Komşumuz eşinden boşanmıştı. Daha sonrasında tekrardan birleştiler ama anlaşamayıp ayrıldılar. Uzun süredir farklı bir insanla sevgiliydi. Aralarında bir tartışma yaşanmış ve eski koca evi basmış. Aralarında yine tartışma başlamış ve eski koca bıçağı alarak kadının sevgilisine saldırmış. Küçük bir oğlu vardı kadının, babam 13-14 yerinden bıçakladı adamı diye bağırıyordu. Sonra dışarı çıkıyorlar ve sevgili yere düştü. Tam boğazını kesecekken kadın araya girdi. Tabi hemen sesleri duyan komşular adamı tutmaya çalıştı ama adam kaçtı hemen. Sonra sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi" dedi. - İSTANBUL