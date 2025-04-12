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Esenyurt'ta 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

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Esenyurt'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin patlamanın ardından çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle:

Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

Ayrıntılar geliyor...

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Esenyurt'ta 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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