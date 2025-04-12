Esenyurt'ta 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle:

Ayrıntılar geliyor...