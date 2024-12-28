Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel: "Ataşehir'de birlikte yönetim anlayışını benimsiyoruz"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Haberler.com'a konuk oldu. Adıgüzel, asgari ücretin vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Belediye olarak sosyal hizmetlerden kültürel projelere kadar birçok alanda çalıştıklarını ifade etti.



"ASGARİ ÜCRET KİRA MALİYETİNİ BİLE KARŞILAMIYOR"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, asgari ücretin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz olduğunu belirtti. "Asgari ücret, bir vatandaşımızın kira gelirini karşılayamayacak seviyede" diyen Adıgüzel, bu durumun alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü ifade etti. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"SOSYAL HİZMETLERİMİZİ GENİŞLETİYORUZ"

Adıgüzel, belediye olarak sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini söyledi. "İhtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine her gün beslenme gönderiyoruz" diyen Adıgüzel, ayrıca Ataşehir Tıp Merkezi'nde 45 bin kişinin sağlık hizmeti aldığını belirtti. Kreş projeleriyle annelerin iş hayatına katılımını desteklediklerini ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ndeki makam odasını yıkarak kütüphaneye dönüştürdüklerini ifade etti.

"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Deprem riskine dikkat çeken Adıgüzel, Ataşehir'in 17 mahallesinden 3'üne deprem konteynerleri yerleştirdiklerini ve kentsel dönüşümün bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin birçok afetine müdahale eden bir arama kurtarma ekiplerinin bulunduğunu da dile getirdi.

"KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER ÖNCELİĞİMİZ"

Başkan Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel hizmetlerde öncü bir rol üstlendiğini belirtti. "Kültür merkezlerimizde on binlerce çocuğa ücretsiz eğitim veriyoruz" diyen Adıgüzel, beşinci kreşi de hayata geçirdiklerini ifade etti. Ayrıca, okullara yerleştirilen su arıtma cihazları ile çocukların sağlıklı suya ulaşmasının sağlandığını vurguladı.

"HER GÜN 1800 VATANDAŞIMIZA YEMEK ULAŞTIRIYORUZ"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlardan bahseden Adıgüzel, "Her gün aşevlerimizden 1800 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yemek ulaştırıyoruz" dedi. Ayrıca, İçerenköy Hali'nin Tuzla'ya taşınmasıyla Ataşehir'in beş mahallesinin rahatlayacağını söyledi.

"GELECEK NESİLLER İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Ataşehir'de birlikte yönetim anlayışını benimsediklerini dile getiren Adıgüzel, gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirtti. "Gençler mutlu olursa, geleceğe emin adımlarla yürürüz" diyerek gençlerin kültürel ve sosyal etkinliklere katılımını teşvik ettiklerini ifade etti.

"ULAŞIM ATAŞEHİR'İN GÜÇLENEN ALANI"

Ulaşım projelerinden de bahseden Adıgüzel, Ataşehir'in birçok metronun kesiştiği bir ilçe haline geldiğini söyledi. "Ataşehir'de iki yeni metro hattı hayata geçiyor. Ekonomik koşullar sağlanırsa 2025 yılında Göztepe-Ümraniye hattı açılacak" diyerek bu projelerin ilçeye katacağı değeri vurguladı.

"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR"

Deprem hazırlıklarının önemine dikkat çeken Başkan Adıgüzel, "Depreme karşı gelemeyiz ama hazırlıklı olabiliriz" dedi. Ataşehir'in çeşitli mahallelerine deprem konteynerleri yerleştirdiklerini ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

"VETERİNER HİZMETLERİ VE SOKAK CANLILARI"

Sokak hayvanlarına yönelik projelere de değinen Adıgüzel, yakında mobil bir veteriner aracının hizmete gireceğini belirtti. Bu proje ile sahipsiz hayvanların sağlık ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde karşılanacağını ifade etti.

Başkan Onursal Adıgüzel, ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklara rağmen Ataşehir'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. "Birlikte yönetim anlayışıyla Ataşehir'de daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.