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İzmir Bayındır'da kadın, uyuyan eşinin üzerine kaynar su döküp kendini astı

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İzmir Bayındır'da kadın, uyuyan eşinin üzerine kaynar su döküp kendini astı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kadın, uyurken eşinin üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki boş bir evin balkonunda kendini asarak yaşamını yitirdi. Vücudunda yanıklar oluşan eşi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde Bilgi Fırat (54), uyuyan eşi Nazif Fırat'ın (60) üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki boş bir evin balkonunda kendini astı. Yaralanan Nazif Fırat, tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesi Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı Bilgi Fırat, 2 çocuğunun babası çiftçi Nazif Fırat uyurken üzerine henüz bilinmeyen nedenle kaynar su döktü. Olayın ardından evden çıkan Bilgi Fırat, yakınlardaki boş bir eve girip, balkonda kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgi Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda yanıklar oluşan yaralı Nazif Fırat ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Nazif Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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