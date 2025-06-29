Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
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Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
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İzmir'de 4 gün önce Aliağa ilçesinde çıkan ve Foça'ya doğru genişleyen orman yangınında, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazözün alevlerin arasında kaldığı panik anları ortaya çıktı. Ekip, arazöz şoförünün soğukkanlılığı sayesinde kurtuldu.

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Olayın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler, su ikmal araçları, iş makinaları ve çok sayıda personel müdahalede bulundu.

Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Foça ilçesine doğru ilerleyen ve burada büyüyen alevler, akşam saatlerine doğru kırsal Ilıpınar Mahallesi'ne kadar dayandı. Tedbir amacıyla buradaki bazı evler boşaltılırken ahırlardaki hayvanlar da tehlikeden uzaklaştırıldı.

ALEVLERİN ORTASINDA KALAN ARAZÖZ SON ANDA ÇIKMAYI BAŞARDI

Yangının en kritik anlarından biri Kayadeli mevkiinde yaşandı. Aliağa Orman Şefliği'ne ait bir arazöz alevlerin arasında kaldı. Aracın sürücüsü Talip Terim, büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek, ekip arkadaşının da yardımıyla aracı yangın alanından çıkardı. Arazöz, yangından zarar görmeden kurtarılırken, Talip Terim ve arkadaşları ölümle burun buruna geldiği o anlardan sağ kurtuldu.

Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

21.5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Gece boyunca süren yoğun mücadele sonucunda yangın 21.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gün boyu devam etti. Bölge halkı, yangına karşı verilen hızlı ve kararlı mücadele nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ey rabbim, hükümet olarak ve millet olarak bu katiller ile uğraşmaktan aciz olan bizlerin değil, masum mazlum hayvanların ve seni gece gündüz zikreden dilsiz canlılarının hürmetine bu katillere karşı kudretinle, El-Kahhar isminle tecelli et.

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Haber YorumlarıMehmet Ergün:

Allah ormancıların yardımcısı olsun. İşleri çok zor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

orman yangınında askerken çok bulundum çalılık maki yangınları hariç bir kere alev aldımı yangın yakacağı yeri yakar geçer bunu hiç kimse önleyemez ancak yangının önü uygun bir noktada kesllebilirse belli bir alan gözden çıkarılarak durdurulabilir orman içi yerleşim alanlarında kesinlikle konutlara yakın noktada ağaç kuru ot yeşillik olmaması lazım bu hem ormandan konutlara hem konutlardan ormana sıçrayacak yangın tehlikesini önler ama bunun hiç bir yerde yapıldığına şahit olmadım

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