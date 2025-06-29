Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Olayın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler, su ikmal araçları, iş makinaları ve çok sayıda personel müdahalede bulundu.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Foça ilçesine doğru ilerleyen ve burada büyüyen alevler, akşam saatlerine doğru kırsal Ilıpınar Mahallesi'ne kadar dayandı. Tedbir amacıyla buradaki bazı evler boşaltılırken ahırlardaki hayvanlar da tehlikeden uzaklaştırıldı.

ALEVLERİN ORTASINDA KALAN ARAZÖZ SON ANDA ÇIKMAYI BAŞARDI

Yangının en kritik anlarından biri Kayadeli mevkiinde yaşandı. Aliağa Orman Şefliği'ne ait bir arazöz alevlerin arasında kaldı. Aracın sürücüsü Talip Terim, büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek, ekip arkadaşının da yardımıyla aracı yangın alanından çıkardı. Arazöz, yangından zarar görmeden kurtarılırken, Talip Terim ve arkadaşları ölümle burun buruna geldiği o anlardan sağ kurtuldu.

21.5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Gece boyunca süren yoğun mücadele sonucunda yangın 21.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gün boyu devam etti. Bölge halkı, yangına karşı verilen hızlı ve kararlı mücadele nedeniyle ekiplere teşekkür etti.