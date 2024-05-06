'Geç geldiniz' deyip ambulansa kürekle saldırdı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı

Sağlık çalışanlarına şiddetin adresi bu kez Adana'nın Kozan ilçesi oldu. Bir hasta yakını, "Geç geldiniz" diyerek ambulansa saldırdı ve camlarını kırdı. Saldırı sırasında hamile bir sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı ve düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

AMBULANSIN CAMINI KÜREKLE TUZ BUZ ETTİ

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı. "Geç geldiniz" diyerek ambulans aracına kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı.

YARALANAN HAMİLE SAĞLIKÇI DÜŞÜK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı.

KÜREKLİ SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.