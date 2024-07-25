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8 yaşındaki çocuk alevlerin içinde mahsur kaldı! Üzerine su döküp ıslak bezle korundu

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Ankara'da3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk, üzerine su döküp, ıslak bezlerle alevlerden korundu. Çocuk, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Dehşet anları ise anbean kameralara yansıdı.

Ankara'da 3 katlı binanın üst katında çıkan yangında, balkonda mahsur 8 yaşındaki K.Ö.D., alevlerden üzerine su döküp, kendisine atılan ıslak bezlerle korunmaya çalıştı. K.Ö.D., adrese sevk edilen itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında saat 09.30 sıralarında küçük çocuğun yaktığı mum yangına neden oldu. Dubleks dairedeki anne H.D. ile küçük çocuğu A.E.D., yan binanın çatısında tadilat yapan işçi Murat Kocaay tarafından kurtarıldı. Murat Kocaay, alevler nedeniyle dubleks dairenin üst katında bulunan diğer çocuğa ulaşamadı.

8 yaşındaki çocuk alevlerin içinde mahsur kaldı! Üzerine su döküp ıslak bezle korundu

ÇEVREDEKİLERİN ATTIĞI ISLAK BEZLERLE KORUNDU

A.E.D., bu sırada alevlerin arasından kendisini balkona attı. Çocuk, balkondayken korku ve panik yaşadı. Çevredekiler, alevlerden korunması için A.E.D.'ye ıslak bez parçaları attı. A.E.D., yanı başındaki alevlerden, üzerine su dökerek ve ıslak bezlerle korunmaya çalıştı.

8 yaşındaki çocuk alevlerin içinde mahsur kaldı! Üzerine su döküp ıslak bezle korundu

Murat Kocaay da yanan binanın çatısına çıktı ancak alevler nedeniyle çocuğu kurtaramadı. Bu sırada adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, çocuğu kurtarmak için de çalışma başlattı. A.E.D., itfaiyenin merdivenli aracıyla alınıp kurtarıldı. Anne ve çocukları ambulansla, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

8 yaşındaki çocuk alevlerin içinde mahsur kaldı! Üzerine su döküp ıslak bezle korundu

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de olay yerine gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Murat Kocaay, anne ve küçük çocuğu kurtardıktan sonra diğer çocuk için çatıya çıktığını söyleyerek, "Elimi uzattım, ancak yetişemedim. Çocuk travma geçirmiş, korkmuştu. Sonra itfaiye geldi, itfaiye ile birlikte kurtardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Lütfen Bırakın Konuşayım:

Tüm evler bir çadır kadar ufak olmalı ve çamurdan yapılmış olmalı.

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