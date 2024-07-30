3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Denizli'nin Çivril ilçesi ve İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı.

Yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı şu günlerde 3 ilden orman yangını haberleri geldi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Denizli'nin Çivril ve İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangınları söndürmek için ekiplerin zamana karşı müdahalesi başladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.

YANGIN 50 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağıyla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 5 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

ASKERLER DE DESTEK VERİYOR

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bir komando bölüğü, 8 asayiş, 5 trafik timi ve 48 güvenlik korucusu müdahale çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara da bilgilendirme çalışması yapıyor.

DENİZLİ ÇİVRİL'DE ORMAN YANGINI

Denizli'nin Çivril ilçesi Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekibi ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

URLA'DAN ALEVLER YÜKSELİYOR

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.