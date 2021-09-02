2 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Eylül'de yaşananlar!
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2 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Eylül'de yaşananlar!

2 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Eylül'de yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 2 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 2 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

2 Eylül'de tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Eylül'de tarihte ve dünyada ne günü? 2 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

1595 - Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı.

1633 - Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Kâtip Çelebi'ye göre, şehrin beşte biri yandı.

1666 - Büyük Londra Yangını başladı ve üç gün sürdü; 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu.

1826 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Zabıta Teşkilâtı kuruldu.

1872 - Ünlü Lahey Kongresi başladı. Kongrede, Mikhail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacaktır.

1885 - Rock Springs-Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan 150 beyaz madenci, Çinli maden işçilerine saldırdı; 28'ini öldürdü, 15'ini yaraladı ve diğer birkaç yüz kadarını da kentten ayrılmaya zorladı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı.

1922 - Yunan Orduları Başkomutanı General Trikupis, Türkler tarafından esir alındı.

1925 - ABD'de zeplin düştü; 14 kişi öldü.

1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi.

1929 - Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında Feriha Tevfik Hanım, "Türkiye Güzeli" seçildi. Feriha Tevfik, sinema ve tiyatro oyuncusu oldu.

1935 - Florida Keys'te kasırga; 423 kişi öldü.

1938 - Hatay Millet Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen Devlet Başkanı seçildi.

1941 - Alman ve Sovyet birlikleri, Leningrad yakınında savaşmaya başladı.

1945 - Missouri Zırhlısında, Japonya'nın teslim antlaşması imzalandı.

1945 - Vietnam, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1947 - İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Bürosu Şefi, işkence suçundan mahkûm oldu.

1954 - Ho Chi Minh yeni kurulan Kuzey Vietnam Cumhuriyeti'nin Başkanlığına seçildi.

1959 - Demokrat İzmir gazetesi sorumluları Adnan Düvenci ve Şeref Bakşık on altışar ay hapis cezasına çarptırıldılar; gazete 1 ay süreyle kapatıldı.

1968 - İran'da deprem: 11 bin kişi öldü.

1969 - ABD'deki ilk ATM cihazı Rockville Centre-New York'ta kuruldu.

1977 - Devrimcilerce kurulan 1 Mayıs Mahallesi'ni yıkmaya gelen ekiplerle mahalle sakinleri ve devrimciler arasında olay çıktı. 12 kişi hayatını kaybetti. Mahalle yaklaşık bir hafta içinde yeniden inşa edildi.

1983 - 10 Ağustos'ta kapatılan Tercüman gazetesi yeniden yayımlanmaya başladı.

1985 - Kaş limanı açıklarında 3400 yıl önce batan, fildişi eşya ve bakır, kalay parçalarıyla yüklü bir gemi enkazı bulundu.

1993 - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruldu.

1994 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, halterci Naim Süleymanoğlu'na "Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü" verdi.

1998 - İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Peggy's Cove-Yeni İskoçya'da düştü; 229 kişi öldü.

2011 - Türkiye, BM'nin Mavi Marmara Raporunu açıklaması üzerine, İsrail'e karşı 5 maddelik yaptırım kararı aldı.

DOĞUMLAR

1548 - Vincenzo Scamozzi, İtalyan mimar (ö. 1616)

1753 - John Borlase Warren, İngiliz Kraliyet Donanması subayı, diplomat ve politikacı (ö. 1822)

1778 - Louis Bonaparte, I. Napolyon'un hayatta kalan üçüncü erkek kardeşi, 1806-1810 arasında Hollanda kralı (ö. 1846)

1812 - William Fox, Yeni Zelandalı siyasetçi ve Yeni Zelanda'da dört dönem Başbakanlık yapan devlet adamı (ö. 1893)

1838 - Liliuokalani, Hawaii'nin ilk ve fiilen hüküm süren tek Kraliçesi (ö. 1917)

1853 - Wilhelm Ostwald, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1932)

1862 - Stanislaw Narutowicz, Leh avukat ve politikacı (ö. 1932)

1877 - Frederick Soddy, İngiliz kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1956)

1878 - Werner von Blomberg, Alman general (ö. 1946)

1894 - Joseph Roth, Avusturyalı romancı (d. 1939)

1901 - Andreas Embirikos, Yunan şair ve psikanalist (ö. 1975)

1907 - Pertev Naili Boratav, Türk yazar ve halk edebiyatı araştırmacısı (ö. 1998)

1910 - Donald Watson, İngiliz aktivist (ö. 2005)

1913 - Israel Gelfand, Sovyet matematikçisiydi (ö. 2009)

1913 - Bill Shankly, İskoç futbolcu ve teknik direktördür (ö. 1981)

1916 - Lütfi Ömer Akad, Türk yönetmen (ö. 2011)

1918 - Tarık Buğra, Türk roman, hikâye, oyun yazarı ve gazeteci (ö. 1994)

1919 - Marge Champion, Amerikalı dansçı, koreograf ve aktris (ö. 2020)

1922 - Arthur Ashkin, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2020)

1924 - Daniel arap Moi, Kenyalı siyasetçi (ö. 2020)

1927 - İshak Alaton, Türk iş adamı ve Alarko Holding'in kurucusu (ö. 2016)

1929 - Hal Ashby, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1988)

1931 - Wim Anderiesen Jr., Hollandalı eski futbolcu (ö. 2016)

1933 - Mathieu Kérékou, Beninli siyasetçi (ö. 2015)

1934 - Chuck McCann, Amerikalı oyuncu, seslendirme sanatçısı, kukla sanatçısı ve komedyen (ö. 2018)

1934 - Cengiz Topel, Türk pilot yüzbaşı (ö. 1964)

1936 - Andrew Grove, Macaristan doğumlu Amerikalı mühendis, iş adamı ve yazar (ö. 2016)

1943 - Glen Sather, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu, koç ve yönetici

1945 - Erika Wallner, Arjantinli ünlü, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1945 - Nedim Doğan, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve senarist (ö. 2010)

1946 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (ö. 2006)

1947 - Louis Michel, Belçikalı liberal siyasetçi

1948 - Nate Archibald, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusudur

1948 - Christa McAuliffe, Amerikalı öğretmen, astronot (ö. 1986)

1949 - Hans-Hermann Hoppe, Alman asıllı Amerikalı akademisyen, liberteryen, anarko kapitalist teorisyen ve Avusturya Okulu ekonomisti

1952 - Salih Memecan, Türk karikatürist

1953 - Ahmed Şah Mesud, Afgan komutan (ö. 2001)

1953 - John Zorn, Avant-garde sanatçısı, bestekâr, aranjör, yapımcı , saksafoncu ve multienstrümentalisttir

1960 - Kristin Halvorsen, Norveçli politikacı

1961 - Carlos Valderrama, Kolombiyalı millî futbolcu

1962 - Keir Starmer, Britanyalı siyasetçi ve eski bir avukat

1962 - Tracy Smothers, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2020)

1964 - Keanu Reeves, Kanadalı sinema oyuncusu

1965 - Lennox Lewis, Jamaika asıllı İngiliz-Kanadalı profesyonel boksör

1966 - Salma Hayek, Meksikalı sinema oyuncusu

1966 - Olivier Panis, Fransız araba yarışçısı

1967 - Andreas Möller, Emekli Alman futbolcudur

1968 - Cynthia Watros, Amerikalı sinema oyuncusu

1971 - César Sánchez, İspanyol futbolcudur

1973 - Hande Ataizi, Türk sinema oyuncusu

1973 - Pınar Altuğ, Türk dizi film oyuncusu ve model

1973 - Katt Williams, Amerikalı seslendirme sanatçısı

1975 - Defne Joy Foster, Türk oyuncu, sunucu ve DJ (ö. 2011)

1975 - Jill Janus, Amerikalı rock şarkıcısıdır (ö. 2018)

1976 - Syleena Johnson, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu

1977 - Erhan Çelik, Türk haber sunucusu

1977 - Felipe Loureiro, Brezilyalı futbolcu

1977 - Frédéric Kanouté, Malili futbolcu

1980 - Danny Shittu, Nijeryalı futbolcusu

1981 - Ferhat Çerçi, Türk-Alman futbolcu

1982 - Joey Barton, İngiliz futbolcu

1986 - Gonca Vuslateri, Türk dizi oyuncusu

1987 - Scott Moir, Kanadalı patenci

1987 - Tuğba Yurt, Türk pop müzik şarkıcısı

1988 - Javi Martínez, İspanyol millî futbolcudur

1989 - Zedd, Rus-Alman müzik yapımcısı ve DJ

1993 - Keita Fujimura,. Japon futbolcu

1995 - İbrahim Demir, Türk futbolcu

1996 - Ege Arar, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

421 - III. Constantius, Roma İmparatoru (d. ?)

449 - Simeon Stylites, Hristiyan Süryani asketik aziz (d. 390)

1274 - Prens Munetaka, Kamakura şogunluğunun altıncı şogunudur (d. 1242)

1651 - Kösem Sultan, Osmanlı Saltanat Naibesi ve Valide Sultan (d. 1590)

1813 - Jean Victor Marie Moreau, Fransız general (d. 1763)

1820 - Jiaqing, Çin'in Qing Hanedanı'nın yedinci imparatorudur (d. 1760)

1834 - Thomas Telford, İskoç kökenli mühendis, mimar ve taş ustası (d. 1757)

1844 - Vincenzo Camuccini, İtalyan ressam (d. 1771)

1862 - Afanasiy Yakovleviç Uvarovskay, Saha Türkü yazar (d. 1800)

1865 - William Rowan Hamilton, İrlandalı matematikçi (d. 1805)

1872 - N. F. S. Grundtvig, Danimarkalı filozof, din bilgini, öğretmen, tarihçi ve şair (d. 1783)

1877 - Konstantínos Kanáris, Yunan denizci ve siyasetçi (d. 1793)

1898 - Wilford Woodruff, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 4. başkanı (d. 1807)

1910 - Henri Rousseau, Fransız ressam (d. 1844)

1933 - Leonardo Bistolfi, İtalyan heykeltıraş (d. 1859)

1937 - Pierre de Coubertin, Fransız pedagog, tarihçi ve sporcu (d. 1863)

1943 - Marsden Hartley, Amerikalı ressam (d. 1877)

1949 - Cemil Bilsel, Türk hukukçu, siyasetçi ve akademisyen (d. 1879)

1963 - Fazlullah Zahidi, İranlı eski general ve devlet adamı (d. 1897)

1968 - Sabiha Sertel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1895)

1969 - Ho Chi Minh, Vietnam Devlet Başkanı (d. 1890)

1973 - J.R.R. Tolkien, İngiliz yazar (d. 1892)

1973 - Şirali Müslümov, Azeri çiftçi, dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilmekte (d. 1805)

1983 - Feri Cansel, Türk sinema oyuncusu (d. 1944)

1991 - Alfonso García Robles, Meksikalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1911)

1992 - Barbara McClintock, 1983 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim insanı (d. 1902)

1995 - Hıfzı Oğuz Bekata, Türk siyasetçi, avukat ve gazeteci (d. 1911)

1997 - Viktor Emil Frankl, Holokost'tan kurtulan Avusturya'lı nörolog ve psikiyatrdı (d. 1905)

2001 - Christiaan Barnard, Güney Afrikalı kalp cerrahı (d. 1922)

2011 - Felipe Camiroaga, Şilili radyo ve televizyon sunucusu (d. 1966)

2013 - Valérie Benguigui, Fransız oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1965)

2013 - Ronald Coase, Büyük Britanya asıllı Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1910)

2013 - Frederik Pohl, Amerikalı bilimkurgu yazarı (d. 1919)

2013 - Paul Scoon, Grenadalı siyasetçi (d. 1935)

2013 - Alain Testart, Fransız sosyal antropolog (d. 1945)

2014 - Thierry Bianquis, Fransız akademisyen, doğubilimci, Arap kültürü uzmanı (d. 1935)

2014 - Steven Joel Sotloff, İsrail asıllı Amerikalı gazeteci (d. 1983)

2015 - Brianna Lea Pruett, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı, müzisyen, ressam, şair ve fotoğrafçı (d. 1983)

2015 - Simo Salminen, Fin televizyon sanatçısı ve aktör (d. 1932)

2016 - Gary D, Alman elektronik müzisyeni ve DJ (d. 1964)

2016 - Jerry Heller, Amerikalı müzik yapımcısı (d. 1940)

2016 - İslam Kerimov, Özbekistan Devlet Başkanı (d. 1938)

2016 - İhsan Sıtkı Yener, Türk öğretmen ve eğitimci (F klavyenin mucidi) (d. 1925)

2017 - Marge Calhoun, Amerikalı sörfçü (d. 1926)

2017 - Xiang Shouzhi, Çinli general ve devrimciydi (d. 1917)

2018 - Elsa Bloise, Arjantinli tiyatro oyuncusudur (d. 1926)

2018 - Giovanni Battista Urbani, İtalyan siyasetçidir (d. 1923)

2018 - Claire Wineland, Amerikalı aktivist, hayırsever ve yazardır (d. 1997)

2019 - Atli E?valdsson, İzlandalı eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1957)

2019 - Gyoji Matsumot, Japon eski millî futbolcudur (d. 1934)

2019 - Frederic Pryor, Amerikalı ekonomist (d. 1933)

2020 - Philippe Daverio, Fransız asıllı İtalyan sanat eleştirmeni, eğitimci, yazar, siyasetçi ve televizyon sunucusu (d. 1949)

2020 - MJ Appaji Gowda, Janata Dal (Laik) siyasi aktivist ve Karnataka Yasama Konseyi üyesi (d. 1951)

2020 - Irving Kanarek, Amerikalı ceza savunma avukatı (d. 1920)

2020 - Celeste Nardini, İtalyan siyasetçi (d. 1942)

2020 - Agustín Roberto Radrizzani, Arjantinli Roma Katolik Kilisesi başpiskoposu (d. 1944)

2020 - Wanda Seux, Paraguay doğumlu Meksikalı kabare sanatçısı, aktris ve dansçı (d. 1948)

2020 - Dave Zeller, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1939)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Fırtına: Mihrican Fırtınası

Vietnam Millî Günü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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2 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Eylül'de yaşananlar! - Haberler
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