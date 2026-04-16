Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısın ardından Telegram'da provokasyon yapan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen “C31K” adlı grup kapatıldı.

  • Kahramanmaraş'ta bir okul saldırısına ait görüntülerin Telegram üzerinden yayıldığı tespit edildi.
  • Yetkililer, 66 URL adresi için içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
  • Saldırı görüntülerinin paylaşıldığı tespit edilen yaklaşık 100 bin üyeli 'C31K' adlı Telegram grubu kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin, olay görüntülerini Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

66 URL ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.

Yetkililer, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

SKANDAL PAYLAŞIMLARIN YAPILDIĞI GRUP KAPATILDI

Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen “C31K” adlı grup kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

