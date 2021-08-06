192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele 10. gününde de devam ediyor. Birçok il ve ilçedeki yangınlar söndürülürken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre; 45 ilde 192 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 12 noktada ise yangınlara müdahale sürüyor.

Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 10. gününe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre; Adana, Aydın, Antalya, Muğla, Denizli ve Isparta'da yangınlara müdahale sürüyor.

İşte devam eden yangınların bulunduğu bölgeler;

  • Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
  • Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas(2), Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer
  • Isparta: Sütçüler
  • Denizli: Güney
  • Aydın: Karacasu

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 10. güne girildi. Manavgat ve Gündoğmuş'ta yangın söndürme çalışmaları, gece gündüz devam ediyor.

192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
MANAVGAT

Öte yandan Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16) Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
KÖYCEĞİZ

MUĞLA

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 7 yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar görev yapıyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Mahallesi'nde etkili oluyor. Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Amos Antik Kenti'ne doğru ilerleyen yangına müdahale edildi.

Orman yangınının sürdüğü Marmaris ilçesinde de alevler, Hisarönü Mahallesi'nde etkili oluyor. İlçenin bir başka noktası olan Kumlubük mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor. Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde alevlerin önü kesilerek yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesindeki Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 5'nci gününde de devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bugün 5 helikopter havadan da destek veriyor.

DENİZLİ

Denizli'de hafta başından bu yana üç ayrı büyük yangının çıktığı Buldan ilçesinde, gece karanlığını aydınlatan alevler vatandaşın da gayretiyle kontrol altına alındı. Güney ilçesinde ise yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

AYDIN

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor. Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.


Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Burak Elmas Caner Erkin Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:14:47. #1.15#

title