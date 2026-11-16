Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı

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Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılan ziyaret ve kabul duyuruları zaman zaman tartışma konusu oluyor. Bunun son örneklerinden biri Elmadağ Kaymakamlığı’nın resmi X hesabında paylaşıldı.

Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’nın, aynı kurum bünyesinde görev yapan Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Seyithan Erkuş ile babası Halil İbrahim Erkuş’u makamında kabul ettiğine ilişkin paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kurum bünyesinde görev yapan bir personelin kaymakam tarafından makamında kabul edildiğinin duyurulması üzerine çok sayıda kullanıcı paylaşımın gerekliliğini sorguladı.

"YAN ODADAN MI ZİYARETE GELDİ?"

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında hizmet ve çalışmalar yerine rutin ziyaretlerin öne çıkarılması eleştirildi. Kullanıcılardan bazıları, "Vatana millete hayırlı olsun. Ne zamandır görüşmüyordunuz?", "Abi, yazı işleri müdürü zaten kaymakamlık odasının karşısında çalışmıyor mu?", "Yan odadan mı ziyarete geldi?" ve "Kimse ziyaret etmeyince paylaşımdan eksik kalmamak için personel ziyaret etmiş" ifadelerini kullandı.

"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VEREN TABLO"

Bazı kullanıcılar ise paylaşımı daha sert sözlerle eleştirerek, "Bu ziyaretler sayesinde vatandaş olarak rahat bir yaşam sürüyoruz", "Milletle dalga geçiyorlar. Bilinçli yapıyorlar" ve "Dosta korku, düşmana güven veren tablo" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haberler.com