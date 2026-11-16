Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı

Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elmadağ Kaymakamlığı’nın resmi X hesabından, Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara’nın aynı kurumda görev yapan personel Seyithan Erkuş ve babasını makamında ağırladığına ilişkin yapılan paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında rutin ziyaretlerin duyurulmasına tepki gösteren kullanıcılar, "Yan odadan mı ziyarete geldi?" yorumlarıyla paylaşımın gerekliliğini sorguladı.
- Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, aynı kurumda görevli Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Seyithan Erkuş ile babası Halil İbrahim Erkuş'u makamında kabul ettiğini resmi X hesabından paylaştı.
- Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında hizmet ve çalışmalar yerine rutin ziyaretlerin öne çıkarılması eleştirildi.
- Kullanıcılar, aynı binada çalışan bir personelin kaymakam tarafından kabulünün duyurulmasını 'Yan odadan mı ziyarete geldi?' gibi ifadelerle sorguladı.
Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılan ziyaret ve kabul duyuruları zaman zaman tartışma konusu oluyor. Bunun son örneklerinden biri Elmadağ Kaymakamlığı’nın resmi X hesabında paylaşıldı.
Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’nın, aynı kurum bünyesinde görev yapan Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Seyithan Erkuş ile babası Halil İbrahim Erkuş’u makamında kabul ettiğine ilişkin paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kurum bünyesinde görev yapan bir personelin kaymakam tarafından makamında kabul edildiğinin duyurulması üzerine çok sayıda kullanıcı paylaşımın gerekliliğini sorguladı.
"YAN ODADAN MI ZİYARETE GELDİ?"
Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında hizmet ve çalışmalar yerine rutin ziyaretlerin öne çıkarılması eleştirildi. Kullanıcılardan bazıları, "Vatana millete hayırlı olsun. Ne zamandır görüşmüyordunuz?", "Abi, yazı işleri müdürü zaten kaymakamlık odasının karşısında çalışmıyor mu?", "Yan odadan mı ziyarete geldi?" ve "Kimse ziyaret etmeyince paylaşımdan eksik kalmamak için personel ziyaret etmiş" ifadelerini kullandı.
"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VEREN TABLO"
Bazı kullanıcılar ise paylaşımı daha sert sözlerle eleştirerek, "Bu ziyaretler sayesinde vatandaş olarak rahat bir yaşam sürüyoruz", "Milletle dalga geçiyorlar. Bilinçli yapıyorlar" ve "Dosta korku, düşmana güven veren tablo" yorumlarında bulundu.