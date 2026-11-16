ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

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ABD'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) cuma günü öğleden sonra ülke genelinde uçakların kalkışını durdurmasına neden olan iletişim krizinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Eski ekipmanların yenilenmesi sırasında meydana geldiği belirtilen teknik arıza, hava trafik kontrol sistemlerinde ciddi aksamalara neden oldu.

The Wall Street Journal tarafından derlenen telsiz konuşmaları ve havayolu mesajlaşma kayıtları, krizin nasıl başladığını ve kısa sürede ülke genelindeki uçuş operasyonlarını nasıl etkilediğini ortaya koydu.

PİLOTLAR İLK OLARAK TELSİZLERDEKİ PARAZİTİ FARK ETTİ

Uçuşların durdurulmasından önce Chicago, Indianapolis ve çevresindeki hava sahalarında görev yapan pilotlar ile hava trafik kontrolörleri, telsiz frekanslarında parazit ve iletişim sorunları yaşandığını bildirdi.

ABD Doğu Saati ile 15.12'de Kansas City Merkezi'ndeki bir hava trafik kontrolörü, pilotlara "Frekansta çatırtı sesi duyuyor musunuz?" diye sordu.

Chicago merkezli bir pilot ise "Evet, o paraziti duyuyoruz. İlk bağlandığımızda mikrofonun takılı kaldığını düşündük, bu yüzden kalkışa geri döndük" yanıtını verdi.

Hava trafik kontrolünde kullanılan telsiz sistemlerinde aynı frekansta yalnızca bir kişinin konuşabilmesi nedeniyle sürekli devam eden parazit, pilotlar ile kontrolörler arasındaki iletişimi ciddi şekilde aksattı.

"ŞU ANDA FREKANS SORUNLARI YAŞIYORUM"

İletişim sorunlarının farklı bölgelere yayılmasıyla birlikte hava trafik kontrolörleri, sorumlu oldukları hava sahalarında uçuşları durdurmaya başladı.

Saat 15.47'de New York Merkezi'nde görev yapan bir kontrolör, New York'a giden uçağın pilotuna "Tamam, seni çağırdığımı duydun mu? Şu anda frekans sorunları yaşıyorum" dedi.

Pilot ise kontrolörün çağrısını duyamadıklarını belirterek "Hayır, ikimiz de sizi duymadık. Bunun için üzgünüm" karşılığını verdi.

"TRACON TÜM FREKANSLARI KAYBETTİ, HİÇBİR UÇAK KALKMAYACAK"

İletişim kesintisinin büyümesi üzerine Chicago O'Hare Havalimanı'ndaki kontrol kulesinden tüm kalkış uçuşlarını ilgilendiren kritik bir anons yapıldı.

Kule kontrolörü, "Frekanstaki tüm kalkış uçuşları, kimseyi kalkışa veremiyoruz. TRACON tüm frekansları kaybetti, bu nedenle TRACON kaynaklı olarak şu anda hiçbir uçak kalkmayacak" ifadelerini kullandı.

Terminal Radar Yaklaşma Kontrolü (TRACON) sisteminde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle uçakların kalkış ve iniş operasyonlarının koordinasyonu ciddi şekilde aksadı.

FAA ÜLKE GENELİNDE UÇUŞLARI DURDURDU

Saat 15.54'te iletişim sorunlarının ağırlaşması üzerine FAA, ülke genelinde uçakların kalkışını durduran ulusal bir karar aldı.

Kararın ardından Kansas City Merkezi'ndeki kontrolör, "Yaygın frekans kesintileri nedeniyle uçuş durdurma kararı artık ikinci bir duyuruya kadar tüm merkezler ve tüm varış noktaları için ülke çapında geçerlidir" anonsunu yaptı.

Kalkışların durdurulmasıyla birlikte havalimanlarında yoğunluk artarken, gelen bazı uçaklar uygun park yeri bulamadığı için alternatif havalimanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı.

PİLOTLARDAN PEŞ PEŞE ACİL MESAJLAR GELDİ

Saat 16.43 itibarıyla havalimanlarında yaşanan yoğunluk, havayolu şirketlerinin operasyon merkezleri ile uçaklar arasında kullanılan ACARS mesajlaşma sistemine de yansıdı.

American Airlines'ın 2438 sefer sayılı uçuşundan gönderilen mesajda, "San'da park yeri kalmadı, alternatif olarak belki ont ve lax gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

Aynı şirketin 0358 sefer sayılı uçuşundan ise "Hey hey hey ne haber dostum, hava trafik kontrol uçuş durdurmaları/iletişim arızası hakkında bir güncelleme var mı?" mesajı gönderildi.

Mesajlar, pilotların uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi almaya çalıştığını ve havalimanlarındaki park alanlarının dolmaya başladığını ortaya koydu.

HAVAYOLLARI GECE BOYUNCA OPERASYONLARINI DURDURDU

Uçuşların durdurulması kararının uzaması üzerine saat 19.00 sıralarında bazı havayolu şirketleri gece boyunca gerçekleştirecekleri operasyonları sonlandırmaya başladı.

Envoy tarafından işletilen bir American Eagle uçuşuna gönderilen ACARS mesajında, "Yönetimden haber geldi, havayolu gece boyunca operasyonlarını durduruyor. Henüz yapmadıysanız herkesi uçaktan indirin. Önümüzdeki bir saat içinde iptallerin gelmesini bekleyin." denildi.

Uçuşların yeniden başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, yolcuların uçaklardan indirilmesi ve seferlerin iptal edilmesi yönünde talimatlar verildi.

"İYİ HABERLERİM VAR, AMA UÇUŞLAR ÇOK YAVAŞ BAŞLAYACAK"

Krizin ilerleyen saatlerinde United Airlines'ın 659 sefer sayılı uçuşuna gönderilen mesajda ise uçuşların yeniden başlayabileceğine ilişkin umut verici ifadeler yer aldı.

Mesajda, "Hâlâ benimle misiniz emin değilim ama iyi haberlerim var. Uçuş durdurma kararının yakında sona ermesi öngörülüyor. FAA daha önce bunun kontrollü ve ölçülü bir başlatma olacağını söylemişti. Uçuşlara çok yavaş bir başlangıç yapılmasını bekliyorum. Ama umut var" ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞ YASAĞI 4 SAAT 25 DAKİKA SONRA KALDIRILDI

FAA'nın saat 15.54'te aldığı uçuşları durdurma kararı, saat 20.19'da kaldırıldı. Ancak yaklaşık 4,5 saat süren kesintinin etkileri kararın kaldırılmasının ardından da devam etti.

Paylaşılan bilgilere göre cuma günü planlanan uçuşların yüzde 35'inden fazlası iptal edilirken, on binden fazla uçuş ertelendi ve yüz binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

Uçakların, pilotların ve kabin ekiplerinin farklı havalimanlarında kalması, havayolu şirketlerinin operasyonlarını yeniden düzenlemesini zorlaştırdı. Çok sayıda pilot ve kabin görevlisinin yasal çalışma süresi sınırlarına ulaşması da seferlerin yeniden planlanmasında ek sorunlara neden oldu.

Ortaya çıkan telsiz ve mesajlaşma kayıtları, teknik bir iletişim arızasının kısa sürede ülke genelindeki hava ulaşımını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

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