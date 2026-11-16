Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu

Oyuncu Cansel Elçin'in, İstanbul Şişli'deki dairesinde oturan kiracısına açtığı kira tespit davasında karar çıktı. Aylık 30 bin lira olan kiranın 125 bin liraya yükseltilmesini isteyen Elçin'in talebini değerlendiren mahkeme, yeni kira bedelini 90 bin lira olarak belirledi.

Milliyet'ten Neslihan Keskin'in aktardığına göre Elçin, Teşvikiye Mahallesi'ndeki dairesini 20 Aralık 2020'de kiraya verdi. Sözleşme beşinci yılını doldurunca oyuncu, çevredeki benzer dairelerin kiralarını gerekçe göstererek artış istedi.

125 BİN LİRA İSTEDİ, İHTAR ÇEKTİ

Elçin, yeni dönem için aylık 125 bin lira talep ettiğini kiracısına ihtarnameyle bildirdi. İddiaya göre kiracı, ihtarnameye rağmen ödemeyi 30 bin lira üzerinden sürdürdü. Bunun üzerine oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira tespit davası açtı ve kiranın 125 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

MAHKEME ESKİ KİRACI İNDİRİMİ UYGULADI

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, eski kiracı indirimi uygulayarak aylık kirayı 90 bin liraya çıkardı. Böylece kira, önceki tutarın üç katına yükseldi; Elçin'in talep ettiği rakamın ise 35 bin lira altında kaldı.

"HATIRLA SEVGİLİ" İLE TANINMIŞTI

Cansel Elçin, geniş kitlelerce "Hatırla Sevgili" dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle tanındı; ardından "Gönülçelen" dizisinde Tuba Büyüküstün'le başrolü paylaştı. Oyuncu son olarak 31 Ekim'de 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde kırmızı halıda görüntülenmişti.