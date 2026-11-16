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Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararını açıkladı

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Manken Özge Ulusoy, bir marka için yaptığı fotoğraf çekiminin ardından iş insanı Faruk Çolakoğlu ile ilişkisine dair soruları yanıtladı. Ulusoy, evlilik konusunda nasıl bir yol izlediklerini anlattı.

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Faruk Çolakoğlu ile evlilik planı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Bir marka için kamera karşısına geçen Ulusoy, fotoğraf çekiminin ardından gazetecilerle sohbet etti; hem ilişkisini hem de alışveriş alışkanlıklarını anlattı.

"EVLİLİK DURUMUNU AKIŞINA BIRAKTIK"

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun aktardığına göre Ulusoy, Çolakoğlu ile ilişkisi sorulduğunda şöyle konuştu: "Biz birbirimizin özel alanlarına, kariyerlerine çok saygı duyuyoruz. Evlilik durumunu akışına bıraktık."

Ünlü manken bu sözleriyle nikâh için herhangi bir tarih vermedi.

ALIŞVERİŞTE BÜTÇE VURGUSU YAPTI

Çekim sonrasında alışveriş tercihleri de sorulan Ulusoy, harcama yaparken bütçesini gözettiğini söyledi. Ulusoy, "Bir taraftan da bütçemizi düşünmek zorundayız bu alışverişleri yaparken. Zamansız ve kaliteli parçalar almak bize uzun süreli kullanımlar sağlar" dedi.

PODYUMDAN EKRANA UZANAN KARİYER

Özge Ulusoy, adını 2003'te Best Model of Turkey yarışmasında elde ettiği ikincilikle duyurdu ve uzun yıllar podyumların tanınan isimlerinden biri oldu. 2010'da ekrana gelen "Yok Böyle Dans" yarışmasını birincilikle tamamlayan Ulusoy, mankenliğin yanında oyunculuk ve sunuculuk da yaptı.

İş insanı Faruk Çolakoğlu ile ilişkisi uzun süredir devam eden Ulusoy'a, katıldığı bu çekimde de evlilik sorusu yöneltildi. Ünlü isim, ilişkilerinde birbirlerinin kariyerine ve özel alanına gösterdikleri saygının altını çizdi.

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