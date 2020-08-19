19 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER ARNAVUTKÖY ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYSEMA, BAYSAL, ERDİNÇ, FİKİR, HAZAR, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SULUDERE, ZEMHERİ, ÖZEL, ŞULE sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603340) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, DEMİRCİ, ERBATUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MÜDEBBİR, SEFER, TOROS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603343) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, HADIMKÖY sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603994) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603995) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk/ HASTANE mah AKDEMİR, AKÇAKAVAK, AYASOFYA, BALABAN, BOSTAN, BURÇ, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, KATİP, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAVİ ZÜMRÜT, NUSRET ARMAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603993) AVCILAR ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DAMLA, ORMANLI, SEYLAP, SUSUZBAĞ, TALATPAŞA sk 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603937) BAĞCILAR ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah BİRLİK sk/ YAVUZ SELİM mah 969., 985., 986., BİRLİK sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590358) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602729) BAHÇELİEVLER ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK, KOR, TARLABAŞI, YALÇIN KOREŞ, ÇINAR sk/ ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, EREN , ERGENE, GENÇ OSMAN 1, KÖPRÜLÜ, LATİFE, MİMARSİNAN 1, MİTHATPAŞA, NAMIK KEMAL 1, OKUL, RÜSTEMPAŞA, SOKULLU 1, TEPECİK , TUNA 1, YAPRAK 1, ÇELİK , ÇORUH, ŞAHMERDAN sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA, YALÇIN KOREŞ, YAVUZ SULTAN SELİM sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602730) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ESKİ LONDRA ASFALTI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603920) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk/ SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, ALİ FUATPAŞA, AYNUR, BARBAROS 3., CEM SULTAN, FETİH, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk/ ŞİRİNEVLER mah FETİH, NAMIK KEMAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603919) BAKIRKÖY ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603868) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603864) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603866) BAYRAMPAŞA ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, AY, FETİH, HARMAN, NUMUNEBAĞI, RIHTIM, ZAMBAK sk/ YENİDOĞAN mah BÜYÜK ÇINAR, NUMUNEBAĞI, SÖĞÜT sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÇINAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602197) BEŞİKTAŞ ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ARDIÇ, BESTEKAR AHMET ÇAĞAN, BÜYÜKKUYU, DEREBOYU, HÜLYA, LOZAN, MEHMET KARACA, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI sk/ ORTAKÖY mah AMCABEY, CUDİEFENDİ, CUDİEFENDİ ÇIKMAZI, DEREBOYU, TERAZİ ÇIKMAZI, TÜFEKÇİ BAHRİ, YUSUF BALİ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah TEOMAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602154) BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, AKVARYUM, ALAGÖZ, ALAY, ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAKIR, BAL, BAYKUŞ, BAĞDAT, BEGÜM, BEYHAN, BONCUK, BOSTAN, BUKLE, BÜLBÜL, DAMLASAKIZ, DENİZ, DERVİŞ, DUYGU, EBRU, ELÇİ, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, FERİDE, GÖKTÜRK, GÖKÇE, GÖZDE, GÜLNUR, GÜNEŞ, GÜRBÜZ, GÜZİN, HALASKARGAZİ, HARPUT, HEDEF, HUZURLU, HÜRMÜZ, HİSAR, IŞIL, JALE, KALE, KANARYAM, KARDEŞLER, KIRLANGIÇ, KOCATEPE, KURUÇEŞME, KÜLHAN, KÜLTÜR, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MELİSA, METEOR, MODA, MORLALE, MUHABBET, MURAT, MÜNEVVER, MİMAR, NALAN, NECATİBEY, OKAN, ONURLU, ORDU, PAPAĞAN, PARLAK, PERÇEM, REYHAN, RÜZGAR, SAADET, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEBAT, SEHER, SEMRA, SERHAT, SERVET, SEÇİL, SULTAN FATİH, SÜNGER, SÜVARİ, SİNEM, TATAR, TAVŞANLI, TEKİN, TÜLİN, UFUK, ULUS, VENÜS, YAKAMOZ, YAĞMUR, YEDİKULE, YEDİTEPE, YEMEN, YENİ, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ÖNER, ÖZKAN, ÖZVEREN, İHSAN, ŞARK, ŞENYURT, ŞULE sk/ KAVAKLI mah DUMLUPINAR, ÇINARLI sk/ SAHİL mah AKTOPRAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594958) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, GÖREN, MEDENİ, MERT, MODERN, ORHUN, TAN 1, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk/ SİNANOBA mah AKTAY, BOZDOĞAN, MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI, İBRAHİMZADE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2604054) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTINOLUK, BAĞLARBAŞI, FISTIKÇAMI, MALTEPE, OVAYENİCE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603953) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3067., 3105., 3109., 3111., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk/ OSMANGAZİ mah 3112., 3140. sk 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602852) ESENLER ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 650., 651. ÇIKMAZ, 652., 653., 654., 655., 656., 657., 658., 664., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN GAZİ, SAKARYA sk// SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah MUKADDES sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602198) ESENYURT ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., ASLANAĞZI, GÜLBAHAR, UTKU, ÇAVUŞOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600394) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 160., ADİLE NAŞİT sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600067) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah BİBERİYE, GÜRGEN, KAVAK, MAUN, OKALİPTUS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600172) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 660., 661., 662., 676., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 710. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602026) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3015., 3017. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603758) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1798., 1799., 1800., 1863., 1864., 1880., 1891., 1892., 1894., 1895., 1896., 1897., 1899., 2038., 2039., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603759) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah 1853., 1854., 1856., 1918., 1919., 1922., 1925., 1926., 1927., 1928., 1941., UFUK sk/ MEHTERÇEŞME mah 1919., 1928., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1971., UFUK sk/ MEVLANA mah SULTAN VAHDETTİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602907) EYÜPSULTAN ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, REYHAN, YAKUT sk/ MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, SELANİK, YILMAZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595109) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BAHÇELİ, ENVER YETİKER, GALİP KULAKSIZOĞLU, GÜRBÜZLER, HAYRİ CELAL ATAMER, MUSTAFA ERKATİP, RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602276) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SAİT KÖKNAR, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , ŞEYH RAŞİT sk/ TOPÇULAR mah ASAF BAŞPINAR, NECİP OKANER, TOPÇU ÇEŞMESİ, TOPÇULAR KARAKOL, ZİYA SONGÜLEN, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601268) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah ALP, EYÜP SULTAN, SAİT KÖKNAR, VEZİR TEKKE, YUSUF EFENDİ ÇIKMAZI, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ÇÖVENCİ, ÖZKAN sk/ NİŞANCI mah EYÜP SULTAN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602278) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603944) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, BURCU, CENNET, DAĞARCIK, GÜRSEL, KÖKNAR, LETAYİF, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK, RÜZGARLI, SUNGUR, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603877) FATİH ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AT PAZARI MEYDANI, ESKİ MUTAFLAR, FATİH TÜRBESİ, KESERCİLER, KIZTAŞI, MIHÇILAR, REFAH, TETİMMELER, İMAM NİYAZİ sk/ ZEYREK mah ESKİ MUTAFLAR, GEMCİLER, KIRBACI, KIZTAŞI, REFAH, SERDAB, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, TURŞUCU HALİL, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583755) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah FATİH sk/ CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, DEMİRHUN ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, HAYDAR, HAYDAR YOKUŞU, KASAP CAMİİ, MUSABEY, TEKKE ÇIKMAZI 1., ZEYREK MEHMETPAŞA sk/ ZEYREK mah AKTAR YEKTA, AT PAZARI, DERS VEKİLİ, FAZİLET, FAZİLET ARALIĞI, FAZİLET ÇIKMAZI, FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI, FENERLİ, FETİH ŞEHİDİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HATTAT İZZET, HAYDAR, KIRBACI, MEKTEPLİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, SADREDDİN YÜKSEL, TURŞUCU HALİL, YENİ AKİL, ZEYREK, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÂRİFZADE, ÇIRÇIR, ÇİNİLİ ODALAR, İBADETHANE, İBADETHANE ARKASI, İTFAİYE, ŞAHUBAN CAMİİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583780) KAĞITHANE ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, BEYLİK, KUMLU, KÖSEDAĞ, RABAK, SELÇUK, SULH, TÜMLEÇ, YADİGAR, ZEMHERİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590950) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, FESTİVAL, GÜLAY, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, MERCEK, NAME, NURTAÇ, SELMA, SEĞMEN, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, İCABET, ŞENLİK sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590951) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BUHARA, BÜLBÜLDERE sk/ ÇELİKTEPE mah BUHARA sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600308) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI, BODUR sk/ ÇELİKTEPE mah BATI, BODUR, BUHARA, BURAK REİS, DEPO ARKASI ÇIKMAZI, DERYA, ZADE sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600315) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235. sk/ İNÖNÜ mah 1.ÜZÜM, 1302., 2.BARIŞ, HAKAN, PLEVNE, SAKİN, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584519) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GÜLDERE, ZEYTİN sk/ MEHMET AKİF mah KEMALPAŞA, ZEYTİN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601347) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601470) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601471) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BAY SUNGUR, DEVE KUŞU, PENGUEN, TURNA, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602298) SARIYER ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603714) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah HİDAYET sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603961) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SARIYER sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603962) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah SERHATTER sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603959) SİLİVRİ ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk/ KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk/ SEYMEN mah KEŞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597647) ŞİŞLİ ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk/ HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk/ MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602178) SULTANGAZİ ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, ÇINARLI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602182) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1306., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1299., 1300., GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602187) ZEYTİNBURNU ilçesi, 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL/ ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 297., 298., 3. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), 3. TAŞOCAĞI (G/6), 302., 303., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 1 ARA, MODABAĞ 11, MODABAĞ 12, MODABAĞ 2, MODABAĞ 2 ARA, MODABAĞ 3, MODABAĞ 3 ARA, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN, SEFA, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ÇIKMAZ, YEŞİLYOL G, YEŞİLYOL H, ŞENER sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603905) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah AKASYA sk/ VELİEFENDİ mah 277., 278., 279., G/2., HAKŞİNAZ, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL D, YEŞİLYOL E sk/ ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 1. TAŞOCAĞI (G/1), 2. TAŞOCAĞI, 298., 299., 3. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 302., 306., MODABAĞ 1, MODABAĞ A, SEFA, TAŞOCAĞI (G/2), YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL G, ÇINAR 1, ÇINAR 11 sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603903) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 10/1., 11/3., 217., 63/1., 8., 9. sk/ SÜMER mah 20., 6., 6/2., 7., 8., 8/2., 8/3., 9., 9/1., ADNAN KAHVECİ, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk 15:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603907)