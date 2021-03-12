12 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 12 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 12 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
12 MART CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genelinde kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
ÇANAKKALE °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 7°C Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM °C, -2°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, -2°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
12 MART CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
12 MART CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı yağmur, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, Bolu ve Karabük çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derece düşüş beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeydoğu yönünden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa)eseceği tahmin edilmektedir.
12 MART CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde bölgenin doğusu yerel sağanak yağışlı geçecek. Yarın bölge geneli parçalı ve az bulutlu olacak.
HAVA SICAKLIĞI: Gece sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak, yarın gündüz önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.