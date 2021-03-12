12 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 12 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 12 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

12 MART CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genelinde kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 7°C Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -2°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

12 MART CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

12 MART CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı yağmur, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, Bolu ve Karabük çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derece düşüş beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeydoğu yönünden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa)eseceği tahmin edilmektedir.

12 MART CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde bölgenin doğusu yerel sağanak yağışlı geçecek. Yarın bölge geneli parçalı ve az bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Gece sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak, yarın gündüz önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

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