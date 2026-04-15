Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a sunulan 5 bin 200 liralık biletler için savunma

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmanın misafir takım tribün biletlerini 5200 lira olarak açıklayan Gençlerbirliği Kulübü, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Genel Sekreter Hakan Kaynar'ın yaptığı açıklamada, ''99 kişi çalışıyor bizim kulüpte. Bu maaşları nasıl ödeyeceğiz? Böyle maçlarda gelir elde etmek zorundayız'' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek. Gençlerbirliği Kulübü, zorlu maçta misafir takım tribün biletlerini 5200 lira olarak açıklamış ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri yükselmişti. 

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN BİLET FİYATLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar, Galatasaray maçı için belirledikleri misafir tribün bilet fiyatlarına dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu. 

''UÇURUM VAR!''

Gençlerbirliği olarak büyük kulüplerle aralarında ciddi bir gelir farkı olduğunu belirten Hakan Kaynar, "Skorlar ve oyunlar kadar işin mali durumu da konuşulmalı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tribün, sponsorluk ve diğer gelirlerini bizimkiyle kıyasladığımızda dağlar kadar fark var. Biz bu gelirlerle nasıl başarılı olacağız?  Futbol taraftarlığı bir aşktır. Uzaktan sevenlerin bedeli yüksek olur. Biz yakından seviyoruz. Futbolu seven bir Galatasaray taraftarı Gençlerbirliği deplasmanına gittiğinde 5200 liraya bilet almayı anlayışla karşılayabilmeli. Bizim gelirlerimizle büyük takımların gelirleri arasında uçurum var. Galatasaray’ın Osimhen’e verdiği bonservis bedeli bizim bütçemizin tamamı.'' dedi. 

''BU MAAŞLARI NASIL ÖDEYECEĞİZ?''

Sözlerine devam eden Kaynar, elde edilen gelirlerle kulüp çalışanlarının maaşlarının ödendiğini belirterek ''Onların sattığı forma sayısıyla bizim sattığımız forma arasında uçurum var. Geriye bize bu maçlardan gelir elde etmek kalıyor. 99 kişi çalışıyor bizim kulüpte. Bu maaşları nasıl ödeyeceğiz? Bu insanların aileleri var. Türk futbolunun Gençlerbirliği’ne, Ankaragücü’ne ve Eskişehirspor gibi takımlara ihtiyacı var. Türk futbolunun yaşaması için bu kulüplere ihtiyacı var. Takım fiziksel olarak iyi durumda. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların şampiyonluk mücadelesi bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray’ı yenerek çıkışa geçmek istiyoruz." sözlerini sarf etti. 

haklılar. 4 büyükler gibi kredi borç kapısı aç değil diğer kulüplere

