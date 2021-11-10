10 Kasım resimleri! En güzel ve anlamlı Kasım resimleri!

10 Kasım 2021 günü yüce önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü oluyor. Tüm ülkede şiirler ve ülkeye yaptığı unutulmaz işler ile anılan Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk adına yazılmış 10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım resimleri, mesajlarını sizler için derledik.

10 KASIM RESİMLERİ!

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet