: Zayıflama yöntemleri! Göbek eritme hareketleri ve maydanoz kürü ile zayıflama

Doğal ve etkili zayıflama yöntemleri arayanlar için ideal seçenek olan göbek eritme hareketleri, maydanoz kürü ve maydanoz limon kürü, hem sağlıklı şekilde zayıflama hem de lezzetli şekilde beslenme sağlıyor. İşte göbek eritme hareketleri, maydanoz kürü ve maydanoz limon kürü ile zayıflama yöntemleri…

GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ 10 HAREKETTE KARIN KASI YAPMANIN İPUÇLARI

10 harekette karın kası yapmanın ipuçlarını veren spor uzmanı, "Kas yapmak için karın çalışmalarını mutlaka antrenman programınızın en sonuna bırakın çünkü bu kaslarınız diğer bütün egzersizlerde de size yardım eden vücudunuzun merkez noktasıdır" dedi.

Karın kasları vücudun merkez noktası

1- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Oturarak diz çekme

Sırtınız düz, geriye hafif bir eğim vererek oturun. Ellerinizle bankın ya da sandalyenin yanlarından tutun. Bacaklarınızı dizden 90 derece açıyla bükerek parmak uçlarınızı yere koyun. Vücudunuzun pozisyonunu ve bacaklarınızın açısını bozmadan dizlerinizi yukarı doğru çekin. Ayaklarınızı yere indirip tekrarlayın. (Tekrar sayısı: 2x12)

2- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Bacaklar yukarıda daire çizme

Topu kalçanızın altına yerleştirerek sırt üstü uzanın. Ellerinizi yanlarda uzun şekilde açın. Daha sonra bacaklarınızı tavana doğru gergin bir şekilde uzatın. Nefes alarak bacaklarınızı yanlara doğru açın ve nefes vererek daireyi tamamlayın. Aynı şekilde tersten daire çizin. (Tekrar sayısı: 2x12)

Şınav

3- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Gövde rotasyonu ile oblik çalışması

Sırtınız dik, dizleriniz bükülü şekilde oturun. Hafifçe geriye doğru yaslanın. Kollarınızı omuz hizasında düz bir şekilde öne uzatın ve karnınızı içeri çekin. Nefes verirken kalça ve bacaklarınızı oynatmadan sadece vücudunuzun üst bölümünü kollarınız ve başınızla birlikte yana döndürün. Ortaya gelip diğer yöne de uygulayın. (Tekrar: 2x12)

4- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Topla mekik

Sırt üstü uzanın, dizlerinizi bükerek bacaklarınızı topun üzerine koyun. Karnınızı içeri çekin, dirsekleriniz yanlara bakacak şekilde kollarınızı başınızın arkasına yerleştirin. Nefes alın, nefes verirken başınızı ve kürek kemiklerinizi yerden kaldırarak karnınızı sıkıştırın. (Tekrar: 2x12)

5- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Oturarak tek dizi çekme

Sırtınız düz, geriye hafif bir eğim vererek oturun. Ellerinizle bankın ya da sandalyenin yanlarından tutun. Bacaklarınızı dizinize göre 90 derece açıyla bükerek parmak uçlarınızı yere koyun. Vücudunuzun pozisyonunu ve bacaklarınızın açısını bozmadan tek dizinizi yukarı doğru çekin. Dizinizin açısını bozmadan indirip diğerini kaldırın. (Tekrar: 2x12)

6- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Bacak bacak üstünde çapraz mekik

Sırt üstü uzanın, sağ bacağınızı dümdüz uzatarak sol bacağınızın üzerine atın. Kollarınızı dirsekten büküp ensenizde birleştirin. Bu pozisyondayken kürek kemiğinizi yerden sıyırarak sol dirseğinizi çaprazdaki sağ dizinize değdirmeye çalışın. Hareket sırasında karın kaslarınızı aktif tutun. Başlangıca dönüp aynı yöne belirtilen sayıda tekrar yapın. Sonra da diğer yöne uygulayın. (Tekrar: Her iki yöne 12x2)

7- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Eğimde bacak kaldırma

Sırtınız düz şekilde, geriye hafif bir eğim vererek oturun. Kollarınızı omuz hizasında yanlara doğru açın. Sağ ayağınız parmak ucunuzda, sol ayağınız ise yere tam basacak şekilde durun. Sağ dizinizi yukarıya, göğsünüze doğru çekerken ellerinizi de bacağınızın altında birleştirin. Bu hareketi bir kere soldan, bir kere de sağ taraftan uygulayın. (Tekrar sayısı: 2x12)

8- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Plankta çapraz diz çekme

Yerde ayak uçlarınızın ve ellerinizin üzerinde bir sopa gibi düz durarak pozisyon alın. Önce sağ dizinizi sol dirseğinize doğru çekin. Sağ ayağınızı yerine koyup sonra da sol dizinizi sağ dirseğinize değdirmeye çalışın. Seri bir şekilde dizlerinizi çapraz yöne çekerek bu hareketleri tekrar uygulayın. (Tekrar: 2x12)

Esneme

9- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Criss cross

Sırt üstü uzanın. Elleriniz başınızın arkasında, baş ve sırtınızın üst kısmını kürek kemiğinizin alt ucuna kadar yerden kaldırın. Bacaklarınızı kalça çizgisinde yukarı kaldırın ve masa pozisyonunu alın. Nefes alırken dirseklerinizi açık tutarak, gövdenizi çapraz şekilde içeri döndürün. Döndürdüğünüz bacağınız dizden bükülü şekilde kalsın, diğerini uzatın. Nefes verirken taraf değiştirin. (Tekrar: 2x12)

10- GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ/ Dambılla rotasyon

Dizlerinizi bükerek oturun. Bir adet dambılı iki elinizle tutup göğüs hizasında ileri doğru uzatın, sırt dik. Gövdenizi 45 derecelik açıyla geriye doğru yaslayın, karın kaslarını sıkın. Bu pozisyondayken kalçayı sabit tutarak dambılı bir sola bir sağa doğru çevirin. Yan karın ve bel bölgesini çalıştıran bu egzersizi belinde problem olanlar uygulamamalı

MAYDANOZ KÜRÜ İLE ZAYIFLAMA

Maydanoz suyunun metabolizmayı hızlandırması ile birlikte hemen bir zayıflama görülebilir. Ancak bu geçici bir zayıflamadır. Bu zayıflama esnasında vücuttan su atıldığı için zayıflamak isteyen kişi zayıflıyorum zanneder. Yararlı olması için tüketime devam edilmelidir. 1 hafta sonunda zayıflama görülmeye başlanır. Ancak 15 günden fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.

Maydanoz suyu, sayesinde düzenli kullanımla vücuttaki yağlar yakılarak zayıflama sağlanabilir. Yaşlanma karşıtı olarak, daha parlak ve genç görünümlü bir cilt için de tüketilebilir. Maydanoz suyunun faydası da karaciğere olan faydasıdır. Bu sayede karaciğerdeki yağlanma önlenebilir. Ayrıca önemli bir afrodizyaktır. Demir eksikliği problemi olanlar için çok faydalıdır. Grip ve nezleye iyi gelir. Adet kanamalarını kolaylaştırır ve adet ağrılarına iyi gelir. Çok iyi bir idrar söktürücüdür. Kronik prostat hastası olan erkeklere iyi gelir. Kandaki oksijen oranını arttırarak böbrekleri, karaciğeri ve idrar yollarını temizler.

MAYDONOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Maydanoz suyu hazırlamak için yarım demet maydanozu sapları ile birlikte ayıklayın ve yıkayın. Sararmamış olmasına dikkat edin rengi yerinde olmalıdır. Uçları kahverengileşmiş ise saplarını kesiniz. 2 su bardağı su içinde yavaş ateşte 2-3 dakika kaynatıp 10 dakika demleyin. Sıcak ya da ılık olarak tüketebilirsiniz.

Bir diğer maydanoz suyu hazırlama yolu ise maydanozları mikserden yaklaşık 1 dakika boyunca geçiririz. Mikserden geçirdikten sonra de bir tülbent veya tül yardımı kullanarak süzünüz. İçilmeye hazırdır. Ancak şunu unutmayınız ki, maydonoz suyu ile zayıflamak isteyenler maydanoz kürü yaparak tüketmelidirler.

Maydanoz

MAYDONOZ KÜRÜ NE KADAR İÇİLMELİ?

Günde bir bardak tüketilmelidir. Fakat 15 günden fazla limonlu maydanoz kürü tüketilmemesi çok önemlidir. Yoksa maydanoz suyu faydaları yerine zarar görülebilir. 15 gün kadar kullanıldıktan sonra 10 gün ara verilmeli, arkasından tüketmeye devam edilmelidir.

MAYDONOZ KÜRÜ FAYDALARI NELER?

Maydanoz faydaları düşünüldüğünde günlük hayatta kullanılması gereken bir bitkidir. Ayrıca yemeklere tat, koku vermesi sebebiyle çorbalara, böreklere, köfte gibi yemeklere ilave edilir. Gerek sağlığa olan faydaları gerekse yemeklere tat katması düşünüldüğünde günlük hayatta sıkça kullanılmalıdır.

Maydanoz , tedavi edici ve zayıflama özelliği pek bilinmeyen bir şifalı zayıflama bitkisidir. Genelde restoranlarda ve sofralarımızda salata süslemek için kullanırız. Aslında, yemek ve salatalarda süsleme amacı ile kullanılmaktan ziyade içerisinde barındırdığı önemli maddeler ile tam anlamıyla vücudumuz için şifa kaynağıdır. Bunu da gözden kaçırmamalıyız.

MAYDONOZ KÜRÜ YAN ETKİLERİ VE ZARARLARI

Limonlu maydanoz kürü 15 günden fazla tüketilmemelidir. Böbrek iltihabı olanlar tüketmemelidir. Hamile bayanlarda düşük riskini arttırdığı için kullanılmamalıdır. Bitkilerin yan tesiri olmaz diye düşünülmemelidir. Özellikle doktorlar ve bitki bilimciler bu konuda son günlerde televizyon ve gazetelerde üzerine basarak vurguluyorlar. Ayrıca gastriti olan hastaların da kullanmaması gerekmektedir.

Maydanoz (petroselinum sativum)

Maydanozgiller familyasında kazık köklü, ufak ufak parçalı yapraklı bir bitkidir. Hoş kokuludur. İki yıl yaşar, ikinci yılı tohum zamanıdır. Tohum verdikten sonra kurur. Maydanoz'un kökeni Avrupa'dır. Dünyada ve yurdumuzda yetiştirilmekte olan önemli bir kültür bitkisidir. Yalnız yaprağı değil, kökü, sapı ve tohumu da tedavi edici özelliğe sahiptir. Tohumunda bulunan "apiol" adındaki uçucu yağ tıpta kullanılmaktadır.

Tohumu nasıl olur?

2,5-3 cm. uzunlukta, armut biçiminde, esmer renkli ve özel kokulu tanelerdir. Bileşiminde; Yüzde 1-6 uçucu yağ taşımaktadır.

Maydanozda hangi etken maddeler var?

Bayanların adet kanamalarını düzenleyen apiol maddesi ile halk ilacı olarak bilimsel araştırmalarda da kendini kanıtlayan maydanoz, ayrıca vitamin ve mineral deposudur. A, B1, B3, C, E vitaminleri ile demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, manganez, sodyum, bakır, kükürt, klorofil ve yağ bulunur. Uçucu yağ içinde; fenil propan türevi p-apiol, miristisin ve 1-alil 2,3,4,5-tetrametoksibenzol, ayrıca ? ve ß-pinen, limonen, ß-fellandren etken maddeleri bulunur. Yüzde 25 sabit yağ içerir. Sabit yağında falavonlar (apiin ve benzeri) ve bazı furanokumarinler de bulunmaktadır.

Vücuda faydaları nelerdir?

Tohumlarının; idrar ve safra söktürücü, bayanlarda adet kanamalarını kolaylaştırıcı nitelikleri vardır. Maydanoz tohumu, aybaşı sancılarını keser, adetleri düzenler, ağrıları giderir, akıntıları keser. Vücuda güç verir. Barsak solucanlarının düşürülmesine yardım eder. Gazın dışarı atılmasını sağlar. Dr. Schneider'e göre, her gün yenen 7gr. maydanoz insanın C vitamini gereksinimini karşılar. Grip ve nezleyi geçirir, balgam söktürür, terletir, ateş düşürür. Kan şekerini normal seviyede tutar, kansere karşı koruyucudur, vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atar, romatizma hastalığına ve sarılığa iyi gelir. Kanı temizler, sinir sistemini, rahim ve barsak kaslarını uyarır. Kansızlığa, mesane iltihaplanmasına, kum, böbrek taşı ile tansiyona, şişmanlığa, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına, damar sertliğine ve sinir hastalıklarına karşı faydalıdır, erkeklerde afrodizyak etkisi vardır. Kansızlara ve gelişmekte güçlük çeken çocuklara her gün bir tutam maydanoz yedirilmeli. Yüksek tansiyon hastalıklarında destekleyici olarak kullanılabilir. Yatmadan önce ağızda çiğnenen bir tutam maydanoz rahat uyumayı sağlar. Bulantılarda ve nefes darlığında bir tutam maydanozu iyice çiğneyerek yutmak kişiyi rahatlatır. Anne sütünü azaltır. Emzikli kadınların süt kanalı tıkanmalarında maydanoz lapası uygulanır. Kulak ve diş ağrısına iyi gelir. Arı ve haşarat sokmalarında sokulan yere sürülürse ağrıyı giderir. Yara, kesik ve morartıları iyileştirir. Sivilceli, lekeli, pürüzlü ve kırışık ciltlerde parlaklılık ve pürüzsüzlük verir. Saçları besler, parlatır, dökülmeyi yavaşlatır. Sapları çay gibi demlendirilip içilirse ses kısıklığını giderir. Maydanozun kökleri atılmamalı iyice temizlendikten sonra çorba, salata ve tarifinde yer alan yemeklere katılabilir. Maydanoz harika bir nefes kokusu gidericidir ve en zor kokuları bile gidermede etkilidir. Bol sarımsak ve soğan tüketiyorsanız, her zaman yanınızda birkaç dal maydanoz bulundurun.

Maydanozdaki biyolojik aktif maddeler hastalıkları nasıl önler?

Poliasetilen: Prostaglandinlerin kansere yol açabilen sentezini önler.

Coumarin: Kan pıhtısı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve anti-kanser özellikleri olduğuna inanılıyor.

Flavonoid: Bazıları antioksidan olarak işler, bazılarıysa tümör oluşumunu tetikleyebilen hormonları etkisiz hale getirir.

Monoterpen: Bu antioksidanlar kanserle savaşmaya yardımcı olur ve kolesterolü düşürür.

Provitamin A (beta karoten ): Görme gücüne, kılcal damar sistemine, adrenal bezine ve troid bezine iyi gelir. Maydanoz suyundaki yüksek klorofil miktarı kanı arttırarak oksijeni metabolize eder ve böbreklerin, karaciğerin, idrar yollarının temizlenmesine yardım eder. Sindirim enzimlerini uyararak sindirim rahatsızlıklarını dindirir. İnce barsaktaki peristaltik hareketleri arttırır. 10 dal maydanoz, günlük beta-karoten ihtiyacının yüzde 10'unu ve C vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar. Maydanoz, karaciğerde bulunan glutathione-S-transferaz (GST) enziminin aktivitesini yükseltir. GST enzimi, gerek besinler yoluyla gerekse de solum yoluyla aldığımız zararlı kimyasal maddeleri zararsız hale dönüştürür. Maydanozun, gençleştirme, cilt tazeliğinin, güzelliğinin geri kazanılmasında ve korunmasında rolü büyüktür. Maydanoz bu gücünü, içerdiği etkin maddelerin özellikle karaciğer metabolizması üzerindeki olumlu etkisinden ve tüm vücuttan yabancı kimyasal maddeleri (xenobiotica) atabilme özelliğinden alır. Sağlıksız çalışan karaciğer metabolizması, cildin yavaş yavaş tazeliğini, güzelliğini ve canlılığını yitirmesine ve kişinin yorgun görünmesine, diğer organlarının olumsuz etkilenmesine neden olur. Maydanoz vücudu yabancı kimyasallardan arındırır. Böylece karaciğerin sağlıklı çalışmasında etkin rol oynayarak kişinin daha genç, daha sağlıklı, dinç ve zinde olmasında etkili olur. Bedeni yorgunluk ve ruhi bunalımları giderir. Kanı durultur, tansiyonu düşürür, kalbin yorulmasını önler, kan yapımını artırarak kansızlığı giderir. Karaciğer şişliğini giderir Safra akışını kolaylaştırır. Bol idrar söktürür. Vücutta birikmiş Tuz ve Üreyi dışarı atar, böylece romatizma, böbrek taşı ve vücutta su toplanmasına karşı çok faydalıdır.

Yan etkileri ve maydanoz kullanırken dikkat edilecek noktalar!

Saf apiol fazla dozda alınırsa mesane, barsak ve uterus da kasılmayı arttırır. Uzun süreli aşırı dozlarda mide barsak kanalında kanamalar ve karaciğer harabiyeti meydana gelebilir. Ölçüyü kaçırmadan kullanılmalı. Her öğün azar azar yemeli, böbrek iltihabı olanlar maydanozu çok az ya da hiç kullanmamalıdır. Aşırı miktarda yenirse kan dolaşımını ağılaştırabilir. Maydanoz suyu 60 gr'dan fazla ve tek başına içilmemeli. Havuç-elma suyuyla içilebilir. Bayatlamış, sararmış maydanozlar kullanılmamalıdır. Bir seferde çok fazla yeşil maydanoz yememelidir, dilde geçici tutukluk yapabilir. Hamileler maydanozu kesinlikle kullanmamalıdır. Düşük gebeliğe sebep olabilir! Taze maydanoz yaprağı tavşanlar tarafından sevilerek yenmesine karşılık tavuklar, papağan ve diğer kuşlar için tehlikeli bir bitkidir.

Maydanozla sağlıklı reçeteler

Prof. Saraçoğlu'ndan Zayıflamak İçin Maydanoz-Limon-Sarımsak kürü: Kökleri hariç, sapaları ile birlikte 15-16 dal maydanoz + 2 yemek kaşığı limon suyu+ ½ bardak su+ 1 diş ince kıyılmış sarımsak hepsi bir araya karıştırılıp blenderdan geçirilir. Sabahları kahvaltıdan 15 dakika önce içilir. 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı olmak üzere toplam 9 günlük kür uygulanır. 3 gün ara verilip tekrar 9 gün kür uygulanır. Durumuna göre 3 gün aradan sonra tekrar 9 gün uygulanır. Bu kür 4 ayda bir duruma göre tekrarlanabilir. Zayıflatıcı özelliği olan bu kür; çok sağlıklı, doğal antibiyotik, vücudu mikroplardan arındırıyor. Aynı zamanda anksiyete'ye karşı da faydalı. Korku alıcı etkisi var! Korku hastalığı olarak bilinen anksiyete önlenmezse, ardından gelen heyecan panik atak'a yol açıyor.

Bağırsak gazları ve regl sancıları için reçete: 3 gr. maydanoz tohumu, kahve değirmeninden geçirilir. 150 ml. kaynar su ile 15 dakika demlenir ve aç karnına günde 2 çay bardağı içilir. Şikayet zamanlarında kullanılabilir.

Göğüslerde sütü kesmek veya sütten şişmiş göğüslerdeki şişliği indirmek için reçete: 1 tutam maydanoz havanda ezilir ve gazlı bez üzerinde göğüslere kompres yapılır, günde 2-3 defa lapa yenilenmelidir.

İdrar yollarını temizleyip dezenfekte eden reçete: 10-15 dal maydanozun havanda ezilmesi veya blenderdan geçirilmesi ile elde edilecek sudan, sabahları 1 tatlı kaşığı içilirse, idrar yollarını dezenfekte eder, kanı temizler.

Gözleri kuvvetlendiren reçete: Bir miktar maydanoz kıyılıp sıkılır ve çıkan 2 damla su göze damlatılırsa gözleri kuvvetlendirir .

Böbrek rahatsızlıklarında reçete: 4 bardak suya 1 demet maydanoz yıkanır konur, 5 dakika kaynatılır, süzülür, günde 3 kere, 1'er çay bardağı içilir.

Böcek sokmaları ve yaralar için antiseptik losyon: 1000ml. su ateşe konur, kaynamaya başlayınca 100gr. maydanoz tohumu ilave edilir ve kısık ateşte 5 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra antiseptik olarak yaralar pansuman edilir, böcek sokmalarına karşı iyi gelir, loğusa hanımların meme iltihabına karşı çok iyi gelir ve günde birkaç kez bu su ile pansuman yapılır.

Not: Antiseptik su buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Güzellik reçetesi: 2 bardak kaynatılmış suda, 1 demet yıkanmış maydanoz sapları ile beraber üstü kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika kaynatılır, ateşten alınıp 20 dakika demlenmeye bırakılır süzülür. Böylece etkili cilt losyonu ve lapası elde edilir.Temiz cilde lapası sürülüp 20 dakika bekletilir,sonra süzülen maydanoz suyu ile cildi yıkanır. Losyon her gün günde birkaç kez uygulanır. Yıkanmış temiz saçlara ve saç diplerine maydanoz suyu ile masaj yapılır, havluya sarılarak 20 dakika bekletilir, daha sonra durulanır ve kendi halinde kurumaya bırakılır.

Not: Sert fön fırçaları ve saç kurutma makineleri saçı, cildi yıpratıyor ve saçın doğal yapısını bozuyor! Mümkünse kemik veya ahşap tarak kullanılmalı, saçlar doğal zeytinyağlı sabunla yıkanmalı ve kendi halinde kurutulmalıdır.

Şeker hastalığında reçete: 1 demet maydanoz ezilir ve porselen bir demliğe konur, üzerine 2 bardak kaynar su konur, üstü kapatılır, 30 dakika demlemeye bırakılır, sonra süzülür, üzerine ½ su bardağı taze sıkılmış limon suyu ilave edilir. Her gün sabahları aç karnına 1 bardak içilir.

Soğuk algınlığı için harika bir çay: 10 dal maydanozu porselen bir demliğe koyun, üzerine kaynar suyu dökün ve 10 dakika demleye bırakın. Biraz bal veya limonla tatlandırabilirsiniz.

Not: Reçeteleri günlük taze olarak hazırlanması, ciddi rahatsızlıkları olanların hekime danışarak uygulamaları tavsiye edilir!

Maydanoz nasıl seçilir?

İri yapraklı maydanozlarda hormon var! Bunlara maydanozun şaşırtılmış türü de diyebiliriz. Bu tür maydanozların faydadan çok zararı oluyor. Küçük ve bol yapraklı, diri ve taze, mümkünse suya girmemiş, köklü satılan doğal maydanozlar tercih edilmeli. İstanbul'da doğal maydanozu nereden bulurum? Cumartesi günleri Şişli Organik pazarı, Pazar günleri Kasımpaşa İnebolu pazarı, Salı günleri Bakırköy pazarındaki Çatalcalı pazarcılardan, Çarşamba günleri Bahçelievler'de Kefken'li pazarcılardan, çeşitli semtlerdeki organik veya yöresel ürün marketlerinden doğal maydanoz bulmak mümkün.

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ VE FAYDALARI

Alternatif tıp yöntemleri, günümüzün en ucuz ve faydalı tedavi yöntemidir desek abartmış olmayız. Evde basit malzemeler ile hazırlanabilen kürler, karışımlar ve tarifler alternatif tıp yönteminin sürekli güncellenen yüzüdür. Bu yöntemlere son eklenen tarif ise kalp hastalıkları üzerindeki etkisi kanıtlanmış maydanoz sarımsak limon kürüdür.

Maydanoz sarımsak limon kürü tarifleri için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Maydanoz sarımsak limon kürü nasıl hazırlanır?

Gerekli malzemeler:

-10-12 adet maydanoz

-1 diş sarımsak

-2yemek kaşığı limon suyu

-Yarım su bardağı su

Hazırlanışı:

-Maydanozların hepsini temiz su ile yıkayın. Maydanozların taze olmasına dikkat edilmelidir.

-Yıkadığınız maydanozları saplarıyla birlikte mutfak robotunun içine atın.

-Limonun suyunu sıkın ve robota ekleyin.

-Sararmamış sarımsakları bıçak yardımı ile kesin ve robota atın.

-Robot karışımına son olarak suyu ekleyin.

-Robotu bir süre boyunca çalıştırın. Karışımı bardağa dökün ve bir süre dinlendikten sonra tüketin.

Uygulanışı:

Maydanoz limon kürünün kullanımı oldukça basittir.. Kürü ilk 3 gün yukarıdaki tarife uygun bir biçimde kullanmalı, sonrasında ise 3 gün boyunca içinde sarımsak olmadan kullanmalısınız. Sonraki 3 gün ise karışımı yine sarımsakla hazırlayıp, toplamda 9 gün boyunca kullanım yapmalısınız. 9 günlük karışımı bitirdikten sonra 3 gün bekleyip, tekrardan aynı sürece girerek maydanoz sarımsak limon kürünün etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İki seferlik kullanım yeterli olacaktır.

Maydanoz limon kürü faydaları nelerdir?

Maydanoz sarımsak limon kürünün özellikle kalp sorunları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Kalp sorunlarınız varsa doktorunuzun önerdiği tedavi yönteminize alternatif ve zararsız bir takım eklemeler yapabilirsiniz. Hazırlayacağınız kürü toplamda 18 gün düzenli kullanarak ne kadar etki ettiğini gözlemleyebilirsiniz.

Maydanoz limon kürü faydaları arasında yer alan ana başlıklar şöyle:

Kalp damarlarını açar.

Kalbi besleyen damar ve yolların tıkanmasını engeller.

Kalp damarlarında plak oluşumunu önler.

Kalp damarlarının yağ bağlamamasını sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırılması ve güçlendirilmesinde etkilidir.

Kalp damar tıkanıklığına iyi gelir.

Maydanoz sarımsak limon kürü zararlı mıdır?

Maydanoz limon kürü faydalarından bu kadar söz etmişken akıllarda bu karışımın herhangi bir zararı olup olmadığı belirebilir. Kürün kullanımı tansiyon düşürebileceği içindüşük tansiyon ( hipotansiyon) sorunu olan kişilere önerilmez. Şifalı kürün bunun dışında herhangi bir zararı yoktur, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

