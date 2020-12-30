Yılbaşı menüsü: En güzel, evde yapılabilecek yılbaşı menüsü örnekleri nelerdir?

Yılbaşı geldi, çattı derken, 'yılbaşı menüsü: en güzel evde yapılabilecek yılbaşı menüsü örneklerini nelerdir? ' diye bakınmaya başladık. Yeni yılın başlangıcı, yeni yılın umutları derken yeni kararlar almak için bile yeni yılı bekleriz. Öyle ki, 'yılbaşına nasıl girersen öyle devam eder' diye kalıplaşmış bir cümle bile var.

Yılbaşı hazırlıkları tamam mı? Evi süsledik, yılbaşı ağacı evin en güzel alanında yılbaşı kutlamasını beklemekte. Peki ya menülerde yemekler tamam mı? Neler yapılacak, kaç kişilik yapılacak? Yılbaşı menüsü: en güzel, evde yılbaşı menü örneklerine göz gezdirdik mi? Hala menüde başlangıçlardan tatlılara, ana yemeklerden tuzlu yemek çeşitlerine kadar eksik var ise, gelin hep birlikte en güzel,evde yapılabilecek yılbaşı menüsü örneklerine bir bakalım.

EN GÜZEL, EVDE YAPILABİLECEK YILBAŞI MENÜSÜ ÖRNEKLERİ NELERDİR?

ÇORBALAR

Balkabağı çorbası;

2020 yılını kapatmaya, 2021 yılını ise balkabağı çorbası ile yapmaya ne dersin?

Her dönemin en güzel çorbası haline gelen, tadı ve kıvamıyla ağızda bıraktığı tat ile iştah açtıran balkabağı çorbası malzemeleri şöyledir:

Malzemeler:

Tavuk suyu (5 su bardağı)

Tuz (1,5 çay kaşığı)

Püre haline getirilen balkabağı (4 su bardağı kadar)

Maydanoz (1 yemek kaşığı doğranmış)

Kuru soğan (1 adet ince kıyılmış kuru soğan)

Kekik ( ½ çay kaşığı)

Sarımsak (1 diş ince doğranmış)

Krema (½ su bardağı)

Karabiber (5 adet)

Yapılışı:

Püre haline getirilen balkabağı, önceden ince kıyılmış kuru soğanları, tane olan karabiberleri ve ince doğranılan sarımsaklar tamamı gelecek şekilde bir tencereye eklenir.

Kısık ateşte 30 dakika pişirilir.

Kısık ateşte 30 dakika pişen çorba, pürüzsüz hale gelene kadar blender yardımıyla çekilir.

Çırpma teli yardımıyla krema azar azar çorbaya ilave edilir.

Ardından çorba 5 dakika daha pişirilir ve ateşten alınır.

En güzel, evde yapılabilecek yılbaşı menüsü örnekleri içinde olan balkabağı çorbası kaselere alınır.

Üzeri maydanoz ile süslenerek servise hazır hale getirilir.

Afiyet olsun.

Balık Çorbası:

Daha önce hiç balık çorbası içtiniz mi bilmem ama en güzel, evde yapılabilecek yılbaşı menüsü içerisine aldığımız balık çorbası hem sağlıklı hem de bir o kadar lezzetli bir çorba çeşididir. Zengin bir mutfağa sahip olan Muğla'ya özgü balık çorbasının malzemeleri şu şekildedir.

Malzemeler:

Lagos balığı kafası (1 adet)

Kuru soğan (1 adet)

Patates ( 1 adet)

Kereviz sapı (1 adet)

Havuç ( 2 adet)

Maydanoz (1 demet)

Limon (1 adet)

Yumurta sarısı (1 adet)

Un (1 yemek kaşığı)

Sıvı yağ (1 yemek kaşığı)

Yapılışı:

Lagos balık kafası iyice yıkandıktan sonra temizlenir.

Temizlediğiniz lagos balık kafasını geniş bir tencerede kaynayan suya alınır.

Doğranmış patates, havuç, soğan, kereviz sapı ve maydanoz kaynayan suyun içerisine eklenir.

Tüm malzemeler yumuşayıncaya kadar haşlanmaya bırakılır.

Tüm ürünler haşlandıktan sonra süzgeçten geçirilir.

Süzülen balık çorbasının içine tereyağ eklenir ve ardından tekrar ocağa alınır.

Çorbanın kıvamı koyu oluncaya kadar tekrar kaynatılır.

Diğer malzemeler olan yumurta sarısı, limon suyu ve un başka bir kapta terbiye edilir.

Terbiye edilen malzemelerin üzerine çorbadan alınan bir miktar su ile inceltme işlemi yapılır ve ardından çorbanın üzerine eklenir

Tüm malzemeler eklendikten sonra 8-10 dakika pişirilir.

Afiyet olsun.

YILBAŞI YEMEK MENÜSÜ

Yılbaşı menüsü: en güzel, evde yapılabilecek yılbaşı menüsü örneklerinden olmazsa olmazlarından biri de ana yemektir.Peki yılbaşı menüsü ana yemek örneklerine bir bakalım

Fırında Sebzeli Bütün Tavuk

Bütün tavuk (1 adet)

Havuç (2 adet)

Kırmızı soğan (1 adet)

Tereyağ (30 g)

Kayısı marmelatı (1 çay bardağı)

Un (1 yemek kaşığı)

Nar ekşisi (1 tatlı kaşığı)

Baharat Karışımı:

Taze biberiye (1 dal)

Kuru adaçayı (1 dal)

Tuz (1 çay kaşığı)

Tane karabiber (1 ç. kaşığı)

Zerdeçal (1 ç. kaşığı)

Sızma zeytinyağı (½ bardak)

Yapılışı:

Kabuğu soyulan soğanlar ve havuçlar irice doğranarak fırın tepsisine yayılır.

Baharat karışımını elde edebilmek için tane karabiberler, taze biberiye, adayı, tuz, zerdeçal ve sızma zeytinyağı havanda krem haline gelene kadar ezilir.

Krem haline getirilen baharatlı karışımı yıkanan ve içi boş olan tavuğun iç ve dış kısımlarına tüm yüzeyine sürülür.

Karışım ile buluşan tavuk tepsiye yaygımız sebzelerin yanına eklenir.

Daha önceden ayarladığınız 180 derecelik fırında 50 dakikaveya 60 dakika arası pişmeye bırakılır.

Pişirme işlemi esnasında tepside biriken yağlar alınarak tavuğun üzerine dökülür.

Ardından oda sıcaklığında yumuşan tereyağ ve marmelat karıştırılır.

Pişirme işlemi tamamlanan tavuğun üzerine yaptığınız karışım eklenir.

Tavuk tekrar fırına verilir ve 10- 15 dakika yeniden pişirilir.

Tepside biriken tavuk suyu ile tavuk farklı kaplara alınır.

Sebzeleri bor sos tenceresine alınarak un ve 1 çay kaşığı tuz eklenir.

15 dakika kadar orta ateşte kaynattıktan sonra nar ekşisi eklenir.

Sebzeli sos tavuğun yanında servis edilir.

Tavuk ve sosumuz artık yemeğe hazırdır.

Afiyet olsun.

SALATALAR

En güzel evde yapılabilecek yılbaşı menüsünün olmazsa olmazlarından biri de tabi ki salatalardır. Farklı bir o kadar da görüntüsü ve tadı ile insanı mutlu eden Şuba salatası ile başlayalım.

Şuba Salatası:

Malzemeler:

Tavuk göğsü (300 g)

Patates (4 adet)

Havuç (2 adet)

Pancar (2 adet)

Yumurta (1 adet)

Mayonez (300 g)

Tuz (Yarım çay kaşığı)

Tane karabiber ( Yarım çay kaşığı)

Süslemesi için:

Dereotu (1 demet)

Yapılışı:

Tavuk göğsü iyice haşlanır ve ince parçalar halinde didiklenir.

Patatesler haşlamaya alınır. Ardından kabuklarından ayrılır ve küçük parçalar halinde kesilir veya rendelenir.

Pancarlar kabuklarından ayrılmadan bütün bir halde haşlamaya bırakılır.

Diğer taraftan da havuçlar ve yumurta haşlamaya bırakılır.

Haşlanan pancarlar kağıt havluyla ovalanarak çıkarılır veya talebinize göre rendeleme işlemi yapabilirsiniz.

Haşlanan havuçlar ve yumurta ise küp küp doğranır

Servisi gerçekleştireceğiniz tabağın altına ilk olarak iki kaşık kadar mayonez sürülür.

Haşlanmış patates ince bir kat olarak tabağa eklenir.

Servisi hazırlarken tüm ara katlara mayonez sürülür, tuz ve karabiber eklenir.

Didiklenen tavuklar, patates, havuç ve yumurta kat kat döşenir.

Mayonez ile yumurtaların üzerinden geçtikten sonra, salatanın üzeri pancarla kaplanır.

Servise hazır hale getirebilmek için buzdolabında 5 saat kadar dinlendirilir.

En güzel evde yapılabilecek yılbaşı menüsünü salatası servisi hazırdır.

Afiyet olsun.

YILBAŞI MENÜSÜ TATLISI

En güzel evde yapılabilecek yılbaşı menüsü tatlısız olmaz. 2020'yi tüm sorunlarıyla kapanırken, yeni yıla umutla bakıyor ve sizleri nam-ı değer Marlenka ile baş başa bırakıyorum.

Marlenka:

Yapılışı:

Şeker (200 g)

Un (520 g)

Yumurta (2 adet)

Tereyağ (55 g)

Bal (2 çorba kaşığı)

Kabartma tozu (1 adet)

Kondaste süt :

Yağlı süt (1200 mm)

Şeker (200 g)

Kreması:

Süt (300 g)

Yumurta (3 adet)

Bal (2 çorba kaşığı)

Tereyağ (55 g)

Üzeri için:

Fındık içi (400 g)

Yapılışı:

Kekini yapmak için öncelikle yumurta ve şeker kıvam alana kadar çırpılır.

Tereyağı ısıdan uzak tutarak eritmeye bırakılır (Direk ısı görmemeli)

Eriyen tereyağa kuru malzemeler eklenir ve karıştırılır.

Yeterince homojen olan karışım işleminin ardından yavaş yavaş yumurtalı karışım eklenir.

Yağlı kağıt fırın tepsisine serilir.

Tepsinin içine 1.5 kepçe hamur dökülerek ince bir tabaka elde edilir.

Daha önceden 165 derece ısıtılan fırında ince tabaka 5-6 dakika olarak pişirilir.

Bütün hamurlar bitene kadar bu işlem tekrarlanır.

Kondeste sütü için yağlı süt ve şeker karıştırılr ve kıvam elde edilir.

Kreması için tereyağ eritilir ve soğutmaya bırakılır.

Soğutma için bırakılan tereyağ dışında tüm ürünler geniş bir kabın içine alınır ve çırpılır.

Ardından tereyağ eklenir ver çırpma işlemine devam edilir.

Kıvamı daha iyi tutması için buzdolabında bekletilir.

Ayrı olarak hazırlanan pasta kekinin ilk katına hazırladığınız kreme ince olarak sürülür ve fındık eklenir.

Tüm kekler bitene kadar bu işlem üst üste, kat olacak şekilde devam edilir.

Son olarak pasta soğuma işlemine bırakılır ve servise hazırlanır.

Afiyet olsun.