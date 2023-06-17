Yenişehir Belediyesi, Mersin'deki Depremzedelere Desteğini Sürdürüyor

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği(UCİM) iş birliğiyle Mersin'de yaşayan Hataylı depremzedelere destek amacıyla düzenlenen dayanışma etkinlikleri başladı. Depremin ardından Mersin'e gelen Hataylı yurttaşlar, Hatay'ın yöresel lezzetleri, hediyelik eşyalar, el emeği takı ve tasarım ürünlerini kurulan stantlarda satışa sundu.

6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalarını sürdüren ve geçen hafta Hatay'dan gelen esnaf ve sanatçıları Mersinlilerle buluşturan Yenişehir Belediyesi, şimdi de Mersin'deki Hataylı depremzedeler için "Hataylı Hemşehrilerimizle Dayanışma Etkinliği" düzenledi. Yenişehir Etkinlik Alanı'nda başlayan etkinlikler kapsamında Hataylı yurttaşlar yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, el emeği takı ve tasarımları satışa sundu. Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde 3 gün boyunca 12.00 ile 21.00 saatleri arasında çeşitli çocuk atölyeleri, çocuk koroları, söyleşiler, konserler ve dans gösterileri de düzenlenecek.

Yenişehir Belediyesi ve UCİM iş birliğiyle düzenlenen dayanışma etkinliğinin açılışına, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, UCİM Türkiye Rehberlik ve Yönlendirme Koordinatörü Mehmet Bakay, STK'ların başkan ve temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ ELİMİZDEN NE GELDİYSE HATTA İMKANLARIMIZIN ÜZERİNDE BİR ÇABA GÖSTERDİK"

Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak amacıyla büyük bir çabayla çalıştıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Geçen hafta da burada Hatay'da sanat ve lezzet üreten yerel esnafı ağırladık. Şimdi yine benzer bir etkinliği bu kez farklı bir kurumla gerçekleştiriyoruz. Bizim, yolu sevgiden geçen, kalbi sevgiyle dolu her insanla, her kurumla birlikte iş birliği yapma çabamız var. Depremin ilk gününden beri elimizden ne geldiyse hatta imkanlarımızın üzerinde bir çaba gösterdik. Yaraların birlikte sarılacağına olan inancımızı belirttik ve tabi ki bu depremden en büyük yarayı alan ilimiz Hatay ile daha çok muhatap olduk. Samandağ ilçesinde Yenişehir belediyesi olarak özel sorumluluk aldık.1 ay süreyle oranın temizliğini üstlendik ki şunu hiçbir zaman unutmayalım; oradaki kurumlar da depremzede, yani orada bu hizmetleri sunacak olan belediye başkanı da çalışan da itfaiyeci de tamamı depremzede. Dolayısıyla biz yetişmeye çalıştık. Sayın Valimiz Kırıkhan'a gitti, Büyükşehir Belediyemiz Adıyaman'da el birliği ile yaptığımız bir konteyner kent üzerinde çalışıyor, yakında hizmete açılır. Bütün bu hizmetleri yapma noktasında el birliği ile davrandık. Şu anda Yenişehir Belediyesi olarak 600 depremzedeyi misafir ediyor, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu hizmeti veren ülkede kaç tane belediye var bilmiyorum ama Yenişehir olarak bu imkanımız var ve bu imkanı vermekten de Yenişehir halkı adına çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Biz toplamda bin 500 kadar depremzedeye ev sahipliği yaptık. 40 binin üzerinde depremzedemize de giyim evimizden kıyafet desteği verdik. Mevsim dönüşlerinde 15 günlük süreyle giyim evimizi depremzedelere açıyoruz. Kurumlarımızla dayanışma içinde olduk."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BÜTÜN FERTLERİ KALP KALBE, OMUZ OMUZA, YÜREK YÜREĞE OLDU "

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve inanç merkezleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Özyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezitli Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve Mersin Cemevi ile de dayanışma içinde olduk ve orada pişirdiğimiz günlük 5 bin kişilik yemeği depremzedelere ikram ettik. Hatta ulusal kamuoyuna da yansıdı 'Cemevinde pişiyor, Kilisede depremzedelere dağıtılıyor' şeklinde. Yani bir yere ateş düştüğünde, o zaman rengin, ırkın, mezhebin ya da inancın farklı olmadığını görüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fertleri kalp kalbe, omuz omuza, yürek yüreğe oldu ve büyük dayanışmayı gösterdi. Şu anda hala sıkıntı devam ediyor. Bölgelerden enkaz kaldırma çalışmaları, konut edindirme çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede çözülmesini diliyorum."

Desteklerinde dolayı UCİM'e teşekkür eden Özyiğit, "Ben bu süreçte UCİM'e ayrı bir başlık açmak istiyorum. Belediye Başkanı olmadan önce de takip ettiğim ve çalışmalarını izlediğim bir kurum, kutsal bir iş yapıyorlar. Onları kutluyorum. Dediğim gibi kalbi sevgiyle dolu, yolu da sevgiden, iyilikten geçen herkesle iş yapmaya hazır olduğumuzu tekrar beyan ediyorum. Hataylı hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Yenişehir ve Mersin halkı burada size iyi bir ev sahipliği yapmaya devam edecek" diye konuştu.

NEVZAT ŞENGÖK: "BU YARANIN KAPANMASI ANCAK BİRLİKLE VE BERABERLİKLE OLACAK"

Yenişehir'de yaklaşık 13 bin depremzedeyi misafir ettiklerini söyleyen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ise şöyle konuştu:

"Bir önceki görev yerim Defne olması ve Antakya'da ikamet etmem sebebiyle tabi bu depremin bizler üzerindeki etkisi ve yarası çok derin oldu. Birçok mesai arkadaşını depremde kaybetmiş bir kardeşiniz olarak acınızı çok yakından hissediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Antakya'nın, Defne'nin, Samandağ'ın, Kırıkhan'ın, Hatay'ın ve 11 ilimizin tekrar o eski günlerine dönmesini umut ediyoruz. Şüphesiz 11 ilimizi etkileyen bu acı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Bu yaranın kapanması ancak birlikle ve beraberlikle olacak. Depremin ilk gününden itibaren devlet, vatandaş, belediye, sivil toplum örgütlerinin cansiperane çalışmalarını hep birlikte gördük. Yenişehir ilçemiz üniversite yurtlarımızın da sınırlarımızda bulunmasından dolayı depremin ilk gününden itibaren özellikle Hataylı vatandaşlarımıza kucaklarını açtı. Belediyemiz kendi sosyal tesislerini, yurtlarını açtı. Yaklaşık 13 bin depremzede vatandaşımızı misafir ettik, misafir ediyoruz. Ben bu süreçte emeği geçen Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum. Başkanımızın bahsettiği gibi geçen hafta Mersin Valiliğimizin himayelerinde yaklaşık 45 tane esnafımızı burada ağırladık. Sayın Valimizin de sizlere bolca selamları vardı. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlayabiliyorsak ne mutlu bizlere, tekrar hoş geldiniz."

NEŞET TARHAN: "MEZİTLİ BELEDİYESİ OLARAK YENİŞEHİR BELEDİYESİ İLE HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise açılışta yaptığı konuşmada, "6 Şubat depreminde en çok zarar gören ilimiz Hatay'dı. Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mezitli Belediyesi olarak Yenişehir Belediyesi ile her zaman dayanışma içerisindeyiz, birlikte hareket ediyoruz. Zaten Başkanımız da sol tarafa yazmış 'dayanışma en büyük gücümüz' diye. Gerçekten de her alanda dayanışma içerisinde olursak birçok zorlukları aşarız. Bugün buraya destek veren tüm kuruluşlara, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET BAKAY: "UMARIM BİR DAHA BU TARZ FELAKETLERLE KARŞI KARŞIYA GELMEYİZ"

UCİM Türkiye Rehberlik ve Yönlendirme Koordinatörü Mehmet Bakay da Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu alanın benim için ayrıca bir önemi var. Sayın Başkanımız Abdullah Özyiğit ile yaklaşık 8-9 sene önce bu alanda yine birlikte bir açıklama yapmıştık. Bugün görüyorum ki kendisi ilçemizin başarılı bir Belediye Başkanı, bizler de Türkiye'de çocuk istismarı için elimizden gelen emeği veren, kuvvetli, vatandaşımızın yanında duran güçlü bir STK'yız. Kahramanmaraş Pazarcıklı olarak Hataylı kardeşlerimizin de bu acısını manen en yürekten paylaşıyorum. Umarım bir daha bu tarz felaketlerle karşı karşıya gelmeyiz. UCİM olarak 81 vilayetteki 200 bini aşkın gönüllümüzle 6 Şubat sabahı koordinasyon kurarak başta Hatay olmak üzere 11 şehrimizde de gereken psikolojik destek, ruhsal eğitim ve saha çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yaptık. Şu anda 10 farklı şehrimizdeki çadır kentlerde psikolojik sağaltım üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Tabii biz de UCİM olarak onore olduk. Bugün Yenişehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yaptığımız bu etkinlik için başta Belediye Başkanımız, sonrasında bu mücadelede emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Yenişehir Belediyesinin diğer merkezlerinde yaptıkları çalışmalar nedeniyle özellikle Mersinli bir vatandaş olarak değil Kahramanmaraş Pazarcıklı bir depremzede olarak Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok ciddi çalışmalar oldu. Sözde değil özde aktarım yapılan çalışmalar oldu, bunun için de ayrıca bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum."