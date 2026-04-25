Merih Demiral, üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Merih Demiral'in de formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Japon temsilcisi Machida Zelvia'yı 1-0 yenerek turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

AL AHLI TEK GOLLE ŞAMPİYON

Suudi Arabistan'da oynanan müsabakada Al Ahli forması giyen Al Hawsawi, 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Al Ahli'yi galibiyete getiren golü 96. dakikada Al Brikan kaydetti. 

MERİH DEMİRAL ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Suudi ekibiyle üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan milli futbolcu Merih Demiral, Al Ahli ile 3. kupasını kazanmayı başardı. 

Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
500

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz gelişme

Derbi öncesi sürpriz gelişme
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi
Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi