Merih Demiral, üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japon temsilcisi Machida Zelvia ile karşı karşıya geldi.

AL AHLI TEK GOLLE ŞAMPİYON

Suudi Arabistan'da oynanan müsabakada Al Ahli forması giyen Al Hawsawi, 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Al Ahli'yi galibiyete getiren golü 96. dakikada Al Brikan kaydetti.

MERİH DEMİRAL ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Suudi ekibiyle üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan milli futbolcu Merih Demiral, Al Ahli ile 3. kupasını kazanmayı başardı.