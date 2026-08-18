Haberler

Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti Haber Videosunu İzle
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında forması çıkartılmaya çalışılan minik sarı-lacivertli taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon karşılaşmasını izlemek için Kadıköy'e geldi. Göktuğ ve ailesi, Başkan Aziz Yıldırım ile de bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkartılmaya çalışılan minik sarı-lacivertli taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon karşılaşmasını izlemek için Kadıköy’e geldi.

MİNİK GÖKTUĞ, KADIKÖY'DE

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta tribünde sarı-lacivertli forması çıkartılmaya çalışılan minik taraftar Göktuğ Alımcı, yönetim tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması olan Lyon mücadelesine davet edilmişti. 

AZİZ YILDIRIM İLE BİR ARAYA GELDİ

Kadıköy’e gelen, gün içinde ise taraftarlarla vakit geçiren Göktuğ Alımcı ve ailesi stadyuma geldi. Kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen aile daha sonra tribündeki yerlerini aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü yıldız isim, sahada yine bayıldı
İsmail Kartal, Asensio tercihinin sebebini açıkladı

Asensio'yu yedek bırakan Kartal'dan maça dakikalar kala flaş açıklama

Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var