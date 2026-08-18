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Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk edecek ve rövanş öncesi avantaj arayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe:  Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriqi

Lyon:  Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSüleyman Şah:

irfancan ı almamış hayret ,)

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Haber YorumlarıSüleyman Şah:

kadro iyi gibi

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Haber Yorumlarıabdulkadir ünal:

ilk 11 semedo büyük hata takımı bozuyor yazık yine yanlış kadro Fenerbahçe m

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Haber Yorumlarıabdulkadir ünal:

Semedo takımın kabusu bu adam futbolcu değil

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