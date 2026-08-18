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TYT Birincisi Abdullah Uslu'nun Hayali Gerçek Oldu: ODTÜ Endüstri Mühendisliği'ne Yerleşti

TYT Birincisi Abdullah Uslu'nun Hayali Gerçek Oldu: ODTÜ Endüstri Mühendisliği'ne Yerleşti
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YKS'de TYT'den tam puan alarak birinciliği paylaşan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Babası gibi mühendis olmayı hedeflediğini belirten Uslu, 'Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu' dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi'nde ( Tyt ) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu'nun hayali gerçek oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında olan ve ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da yer aldı. YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. TYT'den tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında yer alan Abdullah Uslu, tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti.

Abdullah Uslu, hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyerek, "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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